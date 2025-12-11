為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    合歡山降雪機率大 太管處籲上山做好保暖等準備

    2025/12/11 15:40 記者游太郎／花蓮報導
    合歡山區部分路面已有結冰狀況。（圖由太管處提供）

    合歡山區部分路面已有結冰狀況。（圖由太管處提供）

    合歡山氣溫今天明顯下降，未來可能迎來降雪。太魯閣國家公園管理處提醒遊客，山區與平地的溫差極大，上山請務必注意保暖，並做好充足準備。尤其部分路段已有結冰現象，車輛極易打滑，行駛時應該減速慢行注意路況，保障出遊的安全。

    太管處指出，合歡山區目前部分路段已有結冰情形，路面濕滑、能見度不佳，加上深夜及清晨溫度更低，更容易發生車輛失控打滑或碰撞。因此提醒避免深夜或疲勞駕駛；冬季前往合歡山區，民眾先在山下備妥雪鏈，並熟悉拆裝雪鍊方式；減速慢行及注意冰雪路況；勿違停佔用道路，保持安全空間。出發前亦可透過交通部公路局網站及合歡山公路CMS電子看板，掌握即時管制與發布加掛雪鍊資訊，讓行程更安心。

    此外，高山低溫可能導致失溫風險，過去曾發生遊客因衣物不足而身體不適或需緊急協助。太管處呼籲，考量山區就醫不易，請遊客務必攜帶保暖外套、帽子、手套等裝備，並依自身狀況評估是否適合上山。

    太管處強調，冬季的合歡山美景隨時可見，分流時段安全出遊，並做好保暖及上山前準備，感受大自然給予的美好與奇妙，才是最值得享受的美好遊程。提醒遊客「安全規劃、保暖充分、彈性安排時段」，才能讓旅程安心及安全。

    合歡山區部分路面出現結冰現象，警方已擺放交通錐警示。（圖由太管處提供）

    合歡山區部分路面出現結冰現象，警方已擺放交通錐警示。（圖由太管處提供）

    合歡山區道路出現結冰現象，警方已出動疏導交通。（圖由太管處提供）

    合歡山區道路出現結冰現象，警方已出動疏導交通。（圖由太管處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播