合歡山降雪機率大 太管處籲上山做好保暖等準備

合歡山區部分路面已有結冰狀況。（圖由太管處提供）

合歡山氣溫今天明顯下降，未來可能迎來降雪。太魯閣國家公園管理處提醒遊客，山區與平地的溫差極大，上山請務必注意保暖，並做好充足準備。尤其部分路段已有結冰現象，車輛極易打滑，行駛時應該減速慢行注意路況，保障出遊的安全。

太管處指出，合歡山區目前部分路段已有結冰情形，路面濕滑、能見度不佳，加上深夜及清晨溫度更低，更容易發生車輛失控打滑或碰撞。因此提醒避免深夜或疲勞駕駛；冬季前往合歡山區，民眾先在山下備妥雪鏈，並熟悉拆裝雪鍊方式；減速慢行及注意冰雪路況；勿違停佔用道路，保持安全空間。出發前亦可透過交通部公路局網站及合歡山公路CMS電子看板，掌握即時管制與發布加掛雪鍊資訊，讓行程更安心。

此外，高山低溫可能導致失溫風險，過去曾發生遊客因衣物不足而身體不適或需緊急協助。太管處呼籲，考量山區就醫不易，請遊客務必攜帶保暖外套、帽子、手套等裝備，並依自身狀況評估是否適合上山。

太管處強調，冬季的合歡山美景隨時可見，分流時段安全出遊，並做好保暖及上山前準備，感受大自然給予的美好與奇妙，才是最值得享受的美好遊程。提醒遊客「安全規劃、保暖充分、彈性安排時段」，才能讓旅程安心及安全。

合歡山區部分路面出現結冰現象，警方已擺放交通錐警示。（圖由太管處提供）

合歡山區道路出現結冰現象，警方已出動疏導交通。（圖由太管處提供）

