    新北推動晚美人生靈性照顧課程 阿嬤道出深藏心底50年的歉疚

    2025/12/11 15:44 記者翁聿煌／新北報導
    新北推動晚美人生靈性照顧課程，完成2階段的種子老師舉行結業式。（記者翁聿煌攝）

    新北市陳姓阿嬤參加據點「晚美人生」靈性照顧課程，她回憶小時候頑皮，偷打開男生便當盒，發現裡面只有幾根蘿蔔，男同學怕被人取笑，下課後默默躲在教室後把便當吃完，阿嬤說自己50年來為此事耿耿於懷、有所虧欠，後來聽聞這位男同學往生，她更是難過，直到她參加據點課程，在老師引導下說出陳年往事，並將想說的話寫入卡片放入天堂信箱，做完道歉、道別後，阿嬤的心總算平靜下來。

    新北市社會局與瑞智社會福利基金會合作推動「靈性照顧」課程，迄今辦理11場靈性講座及16場工作坊、8場培訓課程，累積受益人次達1978人，其中更有58位學員完成2階段的專業課程及實習，並於11日接受社會局長李美珍授證，成為「靈性照顧」種子老師。

    瑞智社會福利基金會董事長、醫師徐文俊表示，靈性照顧談的是「5道人生」，包含道謝、道愛、道歉、道別和道路，前4項很容易明白，卻不容易做；道路則指一個人的信仰，學會這5道，第一個受益的是自己，要先愛自己才能愛家人，擴及愛社區、愛社會，他目前還是臨床醫師，但發現有些病是超乎藥物所能治癒，有時必須將病人的悲傷透過淚水帶出來，心打開了、被觸摸到了，才能獲得療癒，因此淚水是有力量的。

    參與培訓的中華培愛全人關懷協會新莊據點主任陳嫣姿表示，學會5道人生，引導長輩先從道謝、道愛開始，最難說出口的是道歉，像陳阿嬤願意說出放在心底50年的心事，並透過親筆表達對這位男同學的歉疚，最後會引導長輩在面對人生畢業典禮時，放下一切，無病無痛、無掛無礙，跟著那道光走，長輩也就能釋懷了。

    58位學員完成專業課程及實習，接受社會局長李美珍（中）授證，成為「靈性照顧」種子老師。（記者翁聿煌攝）

