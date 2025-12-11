為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    澎縣府表揚績優村里資收站 陳光復肯定環保夥伴

    2025/12/11 15:34 記者劉禹慶／澎湖報導
    湖西鄉龍門村海廢清除隊，維護海岸線戰功彪炳。（澎湖縣政府提供）

    湖西鄉龍門村海廢清除隊，維護海岸線戰功彪炳。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣政府今（11）日舉行「菊寶村里資收站績優表揚活動」，由縣長陳光復頒獎，表揚7個績優站點及1個最佳進步站點，肯定村里環保夥伴在資源回收推動與海洋永續上的貢獻。

    陳光復表示，生活型態提升的同時，也增加環境負擔，因此更需要全民共同落實資源回收，而村里資收站正是守護環境的重要力量，目前澎湖共有15處村里資收站，在村里長與志工的協力推動下，今年1至10月辦理129場資收活動，成功回收約120公噸的資收物，成果亮眼。

    陳光復指出，澎湖以海為家，乾淨綿延的海岸線是居民的共同驕傲，但海洋廢棄物如浮球、浮標等不僅破壞海岸景觀，更危害海洋生態；縣府除持續辦理淨灘，也鼓勵將海洋廢棄物再利用、賦予新生命。

    面對垃圾處理的挑戰，陳光復強調，縣府持續推動垃圾轉運及分選作業，並啟動垃圾焚化爐興建可行性評估，以提升澎湖垃圾自主處理能力，同時也感謝鄰近居民的體諒，縣府會持續強化垃圾場管理維護，降低火災風險，共同守護環境。

    今年菊寶村里績優資收站包括馬公市前寮里、湖西鄉龍門村、馬公市光明里、湖西鄉鼎灣村、西嶼鄉竹灣村、湖西鄉湖西村、馬公市朝陽里；最佳進步獎則是白沙鄉講美村。

    澎湖縣長陳光復表揚，今年績優菊寶村里資收站。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣長陳光復表揚，今年績優菊寶村里資收站。（澎湖縣政府提供）

