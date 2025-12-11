為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    土地還民！15年解編500公頃公保地 台南逾1萬名地主受惠

    2025/12/11 15:34 記者洪瑞琴／台南報導
    南市都發局長林榮川（前左3）偕同都發團隊說明都市計劃與公共設施專案通盤檢討成果。（記者洪瑞琴攝）

    南市都發局長林榮川（前左3）偕同都發團隊說明都市計劃與公共設施專案通盤檢討成果。（記者洪瑞琴攝）

    台南市推動公共設施專案通盤檢討15年來，累計已解編全市約500公頃私有公設保留地，讓逾1.25萬名地主受惠，被形容為大規模的「土地還民」政策，不僅提升土地使用效益，也大幅減輕市庫負擔。

    林榮川表示，許多公共設施保留地在都市計畫中被劃設後，因政府缺乏經費徵收，長期處於「看得到、用不到」狀態，時間長達數十年，嚴重影響地主的財產權益，難以開發或轉售，透過解編可將不必要的公保地變更，作更有效開發利用，解決地主長期的困擾。

    林榮川表示，透過南市39處公共設施保留地專案通盤檢討，以及永康等24處都市計畫定期通盤檢討，成功節省市府約1500億元的用地取得費用，同時也藉由整體開發或開發回饋，取得並興闢約117公頃公共設施用地，創造解編與公共建設並進的成果。

    目前市府持續推動3大範圍的專案通盤檢討，包括「台南府城生活圈」、「新營、曾文、玉井、新化等生活圈」，以及「北門、南科、新豐等生活圈」，加速公共設施用地的整體盤點與調整。

    林榮川指出，截至今年底，烏山頭、虎頭埤、關子嶺、台南都會公園、山上、楠西等6處公共設施保留地專案已發布實施，新化都市計畫第3次通盤檢討第1、2階段、下營都市計畫第4次通盤檢討，以及安平港特定區等案也同步完成程序發布實施。

    另外，曾文水庫特定區、變更安定都市計畫第5次通盤檢討、原台南市主要計畫等案已獲各級都委會審定，其他尚未完成的區域亦陸續送交內政部審議，台南市公共設施規劃與都市空間再利用正持續向前推進。

