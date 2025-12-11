為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    核電再運轉納環評？ 核安會：會與環境部討論

    2025/12/11 12:19 記者黃宜靜／台北報導
    核安會主委陳明真表示，核管法中已有包括輻射對環境影響方面的安全評估，這部分核安會會負起完全的責任，至於其他與環境相關的議題，會與環境部共同協商討論。（記者方賓照攝）

    核安會主委陳明真表示，核管法中已有包括輻射對環境影響方面的安全評估，這部分核安會會負起完全的責任，至於其他與環境相關的議題，會與環境部共同協商討論。（記者方賓照攝）

    經濟部日前核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三再運轉計畫估明年3月送核安會，不過核電廠延役是否要進行環評，目前尚無定案；核安會主委陳明真表示，目前核管法中已有包括輻射對環境影響方面的安全評估，這部分核安會會負起完全的責任，至於其他與環境相關的議題，會與環境部共同協商討論。

    立法院教育及文化委員會今邀請核安會委陳明真列席報告業務概況，並備質詢。

    民進黨立委張雅琳質詢時表示，環境部將進行環評法修法，部長彭啓明也有提出政策環評想法，但實務上，政策環評只有徵詢性質，沒有任何實質否決權，根本無法回應外界對核電的疑慮；核安會日前也說，是否要做環評是要由環境部決定。張雅琳認為，核安會作為核能安全的主管機關，核安會有責任在相關子法中清楚規範，申請再運轉時，是否能明確規範申請人須檢附環評相關資料？

    民眾黨立委劉書彬也詢問，核安會對於政策環評的態度是什麼？有必要嗎？沒有法源依據，執行效力上可能有問題。

    陳明真回應，核管法中已有包括輻射對環境影響方面的安全評估，這部分核安會會負起完全的責任，至於其他與環境相關的議題，會與環境部共同協商討論。核安會核安管制組組長高斌補充，核安會已經針對輻射對環境影響、人員安全上等議題，納入子法中，核安會會按照職責處理。

    張雅琳續指，那核安會需要與環境部討論多久？可以1週內提出計畫嗎？陳明真回應，2週內提供。

    民進黨立委伍麗華指出，那核安會審查中是否將在地居民意願納入審查評估評估項目中？高斌回應，換照精神是確認機組設備在未來繼續運轉期間是否安全，運轉執照申請審核辦法相關技術文件，所要審查的要象，都是參照美國作法納入。

    伍麗華質疑，在原基法中，只要在傳統領域等區域開發都要進行部落諮商同意，其他的部會都已經在做了，核安會呢？請2個月內提出計畫。

