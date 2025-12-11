為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    港式餐廳「點22」遭控欠薪 員工赴新北市府陳情

    2025/12/11 12:25 記者黃子暘／新北報導
    連鎖港式餐廳「點22」遭員工指控積欠工資，今（11）日有30多名員工前往新北市府陳情。（新北市勞工局提供）

    連鎖港式餐廳「點22」遭員工指控積欠工資，今（11）日有30多名員工前往新北市府陳情。（新北市勞工局提供）

    連鎖港式餐廳「點22」遭員工指控積欠工資，今（11）日有30多名員工前往新北市府陳情，市府勞工局勞資關係科長蕭慧敏代表接下陳情書。蕭慧敏指出，已陸續接獲申訴，發現該餐廳直營店及加盟分店普遍有延遲發放工資、未依規定計給勞工加班費及特別休假，已開出8張罰單，共計24萬元罰鍰，後續還將針對積欠資遣費進行裁罰；呼籲業者主動面對，如屆期不履行，將針對積欠資遣費等依法加重處罰，勞工局也會提供涉訟補助給有意提告的勞工。

    記者致電「點22」欲尋求回應，但電話無人接聽。

    勞工局指出，「點22」資金調度困難，10月底告知員工公司已破產，而8至10月份薪水、資遣費及6%退休金都未給付，推算積欠數額達近千萬；經了解，「點22」至今未辦理歇業登記，仍有新莊自立店、板橋忠孝店、樹林站前店及三重正義店營業中。

    蕭慧敏說，「點22」多家直營店及合作分店經查核仍有未給付加班費、特別休假等違規，已開8張罰單，業者仍未辦理歇業登記，卻積欠勞工薪資、資遣費與退休金，勞工局予以嚴正譴責，要求業者主動面對，若屆期仍不履行，將針對積欠資遣費等依法加重處罰。

    如後續有勞工提出訴訟、假扣押等爭取權益，勞工局表示，將提供律師費及裁判費等涉訟補助，並協助職涯輔導及就業媒合，協助勞工維護權益，如有構成大量解僱勞工保護法第12條限制出境要件，將盡速報請勞動部認定，以禁止公司負責人出國謀求解決。

    勞工局補充，如勞工申領失業給付卻無法取得非自願離職證明，可向勞工局申請勞資爭議調解，將協助釐清認定非自願離職身分，新北各就業服務站也可提供職涯輔導及就業媒合。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播