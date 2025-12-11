幾十年都擦錯？南韓網友驚揭「護唇膏正確用法」 一票人驚呆

塗護唇膏示意圖。（美聯社）

冬季天氣乾燥，護唇膏是許多人不可或缺的保濕用品。不過，多數人習慣的「橫向塗抹」方式其實是錯的，讓一票網友驚呼30幾年來都擦錯方向。

1名南韓網友昨（10）日在Threads 發文表示，他觀察到1位聲稱「台灣很濕」的朋友，嘴唇卻比自己還要乾燥。他進一步觀察才發現，朋友塗護唇膏的方式是左右橫向塗抹，而這正是問題所在。他指出，正確的塗抹方式應該是照著唇部紋路，垂直上下塗抹。

貼文曝光後引發熱議，不到1天時間已獲得1.7萬讚。許多網友紛紛留言直呼「學到了」、「好有用，幾十年都擦錯方向」、「但是80%的台灣男生不是塗錯，是完全沒在塗」、「天哪這是冷知識吧！脫皮大戶感謝你」、「我也以為是左右塗」、「30幾年擦錯方向」、「什麼？！護唇膏必須上下塗，不是左右塗嗎？」

也有人補充，「沒錯，要上下塗才對。因為嘴唇的唇紋是垂直的，這樣塗抹才能真正深入唇紋滋潤，避免左右橫向塗抹對脆弱唇紋造成拉扯，加劇乾燥與細紋產生」、「之前去專櫃買口紅，櫃姐就有說其實是上下塗！」

