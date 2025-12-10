最快10秒註冊通關 金門水頭港自動查驗e-Gate明年初啟用

金門年旅運量可容納350萬人次的水頭港大型旅客服務中心，即將於明年1月試營運。（記者吳正庭攝）

移民署配合金門水頭港大型旅客服務中心明年1月中旬試營運，今天將現行水頭港旅客服務中心出境的3座新世代自動查驗通關系統（e-Gate）移至新址，原地改設臨時查驗台，確保旅客動線順暢；此外，現行旅服中心14年前建置的全國第1座查驗系統，也將於明年同步吹熄燈號。

移民署指出，金門水頭港大型旅客服務中心明年初完工啟用，移民署為持續提供小三通旅客順暢的入出境體驗，除將原場站3座新世代e-Gate移至新址入境區，也將於新址出境區設置7座e-Gate，並預留擴充空間，因應小三通人潮成長。

請繼續往下閱讀...

移民署國境事務大隊10日展開3座新世代e-Gate搬遷作業，原有空間，視船班需求加開查驗櫃台及增派引導人力。

新世代e-Gate具備閘道內註冊、行進間辨識及多國語音引導等功能，年滿10歲且身高120公分以上，持晶片護照的國人及持居留證的外來人口，即可直接於閘道內註冊並通關，最快10秒即可完成。

金門水頭港旅客服務中心人員表示，現行通關出境有6座e-Gate，其中3座第三代e-Gate移至新址，還有3座2011年3月24日啟用的第一代自動查驗通關系統，在當年是全國第一套自動查驗通關系統，號稱「小三通可以像搭捷運一樣便利」，識別之精準，「雙胞胎也認得出來」。

該套第一代系統是目前線上使用最久的查驗通關系統，在見證小三通14年跌宕起伏後，隨著明年金門大型旅服中心啟用，將走入歷史；有小三通旅客得知，還停下腳步自拍、打卡。

移民署將金門小三通水頭港通關處的自動查驗通關系統拆解移至新址。（記者吳正庭攝）

現行金門水頭港旅客服務中心內有3座曾是全國第一套查驗通關系統，即將在明年1月走入歷史。（記者吳正庭攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法