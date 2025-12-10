艋舺青山王祭西門町發糖 民眾享受藝閣車「飯撒」熱鬧氛圍

真人藝閣車行經西門町地區，以艋舺人文與民俗故事為主軸裝飾，上面也有小朋友特別打扮成故事角色，在車上發送糖果，讓民眾分享平安之意，也讓民眾享受被「飯撒」的感受。（記者王藝菘攝）

台北傳統三大廟會慶典的壓軸——艋舺青山宮暗訪與遶境活動於9日至11日舉辦。青山王祭今（10）在西門町規畫「藝文紅壇展演區」，點亮百盞燈籠，並串連在地藝陣、音樂，形塑台北專屬的當代廟會美學。台北市長蔣萬安親至現場迎接尊王神轎與衝轎儀式，體驗神轎莊嚴感與廟會熱鬧喧騰的氣氛。蔣萬安表示，下次會邀請二寶、三寶坐上藝閣車丟糖果，與民眾分享喜氣，豪氣喊：「不然丟iPad好了！」

今年是靈安尊王來台170週年，具有百年歷史的「青山王祭」由青山王率領官將首巡行艋舺。今年主題設定為「台北讚」，除了有慶讚的意思，也表現台北市獨樹一格的傳統廟會文化。活動由無形文化資產台北共樂軒北管、台北慶和館舞獅及焰陽劇坊鼓陣演出。

請繼續往下閱讀...

此外，還有真人藝閣車行經西門町地區，以艋舺人文與民俗故事為主軸裝飾，上面也有小朋友特別打扮成故事角色，在車上發送糖果，讓民眾分享平安之意，也讓民眾享受「飯撒」（粉絲服務Fan Service諧音縮寫）的感受。更邀請日本伐木曳山祭共同慶祝，帶出熱鬧的祭典氛圍。

蔣萬安期望，大家可以共同參與這場盛事，也希望民眾可以走入艋舺，體驗北市無形文化資產的魅力。

青山王祭今（10）在西門町規畫「藝文紅壇展演區」，點亮百盞燈籠，並串連在地藝陣、音樂，形塑台北專屬的當代廟會美學。（記者王藝菘攝）

台北市長蔣萬安親至現場迎接尊王神轎與衝轎儀式，體驗神轎莊嚴感與廟會熱鬧喧騰的氣氛。（記者王藝菘攝）

青山王祭今（10）在西門町規畫「藝文紅壇展演區」，吸引許多民眾參與，擠爆西門商圈。（記者王藝菘攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法