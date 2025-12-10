為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    艋舺青山王祭西門町發糖 民眾享受藝閣車「飯撒」熱鬧氛圍

    2025/12/10 21:40 記者蔡愷恆／台北報導
    真人藝閣車行經西門町地區，以艋舺人文與民俗故事為主軸裝飾，上面也有小朋友特別打扮成故事角色，在車上發送糖果，讓民眾分享平安之意，也讓民眾享受被「飯撒」的感受。（記者王藝菘攝）

    真人藝閣車行經西門町地區，以艋舺人文與民俗故事為主軸裝飾，上面也有小朋友特別打扮成故事角色，在車上發送糖果，讓民眾分享平安之意，也讓民眾享受被「飯撒」的感受。（記者王藝菘攝）

    台北傳統三大廟會慶典的壓軸——艋舺青山宮暗訪與遶境活動於9日至11日舉辦。青山王祭今（10）在西門町規畫「藝文紅壇展演區」，點亮百盞燈籠，並串連在地藝陣、音樂，形塑台北專屬的當代廟會美學。台北市長蔣萬安親至現場迎接尊王神轎與衝轎儀式，體驗神轎莊嚴感與廟會熱鬧喧騰的氣氛。蔣萬安表示，下次會邀請二寶、三寶坐上藝閣車丟糖果，與民眾分享喜氣，豪氣喊：「不然丟iPad好了！」

    今年是靈安尊王來台170週年，具有百年歷史的「青山王祭」由青山王率領官將首巡行艋舺。今年主題設定為「台北讚」，除了有慶讚的意思，也表現台北市獨樹一格的傳統廟會文化。活動由無形文化資產台北共樂軒北管、台北慶和館舞獅及焰陽劇坊鼓陣演出。

    此外，還有真人藝閣車行經西門町地區，以艋舺人文與民俗故事為主軸裝飾，上面也有小朋友特別打扮成故事角色，在車上發送糖果，讓民眾分享平安之意，也讓民眾享受「飯撒」（粉絲服務Fan Service諧音縮寫）的感受。更邀請日本伐木曳山祭共同慶祝，帶出熱鬧的祭典氛圍。

    蔣萬安期望，大家可以共同參與這場盛事，也希望民眾可以走入艋舺，體驗北市無形文化資產的魅力。

    青山王祭今（10）在西門町規畫「藝文紅壇展演區」，點亮百盞燈籠，並串連在地藝陣、音樂，形塑台北專屬的當代廟會美學。（記者王藝菘攝）

    青山王祭今（10）在西門町規畫「藝文紅壇展演區」，點亮百盞燈籠，並串連在地藝陣、音樂，形塑台北專屬的當代廟會美學。（記者王藝菘攝）

    台北市長蔣萬安親至現場迎接尊王神轎與衝轎儀式，體驗神轎莊嚴感與廟會熱鬧喧騰的氣氛。（記者王藝菘攝）

    台北市長蔣萬安親至現場迎接尊王神轎與衝轎儀式，體驗神轎莊嚴感與廟會熱鬧喧騰的氣氛。（記者王藝菘攝）

    青山王祭今（10）在西門町規畫「藝文紅壇展演區」，吸引許多民眾參與，擠爆西門商圈。（記者王藝菘攝）

    青山王祭今（10）在西門町規畫「藝文紅壇展演區」，吸引許多民眾參與，擠爆西門商圈。（記者王藝菘攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播