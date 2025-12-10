為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    彰縣巨大廢棄物全面調漲 最高漲幅逾4倍 家具可單件計費

    2025/12/10 21:10 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣以往的大型家具都是以車次計費，如今可選擇單件計價。（檔案照，彰化縣政府提供）

    彰化縣以往的大型家具都是以車次計費，如今可選擇單件計價。（檔案照，彰化縣政府提供）

    彰化縣代清除處理廢棄物收費辦法已完成修正並在12月2日公告施行，修正後的收運家具與巨大垃圾費用全面看漲，最高漲幅超過4倍，家具可採單件計價。環保局表示，因應人力成本上漲，加上物價波動，參考各縣市與民間清運費用做出調整。福興鄉長蔣煙燈指出，將依照縣府最新規定辦理。

    環保局表示，原辦法是在2017年訂定，這次修正收費，無論是家戶部分的清除費，或是非家戶的處理費都有依現況來調整，但如果是中低收入戶，或遇到災難，或是婚喪喜慶，可提出申請經在地公所同意後免收。

    而修正後的垃圾子車部分，家戶每車清除費從1000元漲到4300元，非家戶處理費從3500元漲到6600元；而在密封壓縮式垃圾車部分，修正後的8立方米壓縮式垃圾車，家戶收費為4700元，非家戶處理費為25100元；在資源回收車部分，7公噸以上的家戶清除費從4000元調漲為4300元，非家戶處理費從9000元漲到27300元。

    環保局長江培根表示，以往家具清運以車次來計價，未滿一車也以一車計價。這次修正訂出單件家具清運價，民眾可擇有利自己的方式。椅子每張收費100元，桌子200元，單人彈簧床200元，雙人床400元，整組沙發含茶几為1400元，廢家具依尺寸收費200元到500元。

    福興鄉長蔣煙燈指出，雖然民眾可能會有抱怨，但將依照環保局最新規定辦理，不然會遭審計單位糾正。

    彰化縣家具等巨大廢棄物收費辦法全面調漲，像是彈簧床等家具可單件計價。（檔案照，彰化縣政府提供）

    彰化縣家具等巨大廢棄物收費辦法全面調漲，像是彈簧床等家具可單件計價。（檔案照，彰化縣政府提供）

    彰化縣家具等巨大廢棄物收費辦法全面漲價。（檔案照，彰化縣政府提供）

    彰化縣家具等巨大廢棄物收費辦法全面漲價。（檔案照，彰化縣政府提供）

    彰化縣以往收運廢棄家具都以車次計費，如今可改單件計價。（彰化縣環保局提供）

    彰化縣以往收運廢棄家具都以車次計費，如今可改單件計價。（彰化縣環保局提供）

    大型廢棄物收運看漲！彰化縣修正收費辦法。（彰化縣環保局提供）

    大型廢棄物收運看漲！彰化縣修正收費辦法。（彰化縣環保局提供）

