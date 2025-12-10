為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    番茄紅了！高雄路竹番茄節12/13登場 搭專車入園採果

    2025/12/10 19:36 記者蘇福男／高雄報導
    路竹區的番茄紅了，「2025路竹番茄節」12月13、14日將在路竹體育園區熱鬧登場。（記者蘇福男攝）

    路竹區的番茄紅了，「2025路竹番茄節」12月13、14日將在路竹體育園區熱鬧登場。（記者蘇福男攝）

    高雄市路竹區農特產番茄進入盛產期，「2025路竹番茄節」12月13、14日將在路竹體育園區熱鬧登場，「鮮採番茄列車」將帶民眾走進番茄園採番茄，高市養豬協會每天並贊助1頭烤全豬，供現場民眾大快朵頤。

    雞蛋、番茄、花椰菜和虱目魚為「路竹四寶」，其中，番茄以下坑地區種植最好吃，每年12月進入盛產期，今年栽種面積約70公頃，因氣候良好、雨量少，普遍收成不錯且品質佳。

    路竹區公所13、14日將在路竹體育園區熱鬧舉辦「2025路竹番茄節」，現場有親子遊樂園，包含熱氣球升空表演、旋轉馬車、軌道火車、兩座大型氣墊設施，路竹番茄節吉祥物「番番」、「喜仔」大型氣偶，以星光牌樓構築的舞台拍照牆，以及融合番茄意象的創意裝置藝術，親子最愛的闖關集章遊戲，表演舞台星光雲集。

    番茄料理DIY課程，邀請高雄萬豪酒店主廚蔡長志示範鮮採番茄創意入菜，公所並安排專車帶民眾走進番茄園，感受現採番茄的樂趣，民眾可憑11–12月3張發票兌換番茄虱目魚丸湯，每日600份，高市農業局畜產科提供1000份國產鮮乳，高市養豬協會則每天贊助1頭烤全豬，供現場民眾大快朵頤。

