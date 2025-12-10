為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    方便壽山、陽明高中通學 桃園試辦5條公車路線12/11上路

    2025/12/10 19:32 記者謝武雄／桃園報導
    交通局協調桃園客運，11日起試辦5條通學專車路線。（交通局提供）

    交通局協調桃園客運，11日起試辦5條通學專車路線。（交通局提供）

    為讓壽山、陽明高中學生搭乘公車，能夠「上學一班、放學一班，盡量直達學校」減少轉乘、步行時間，桃園市政府交通局協調桃園客運自明日起，加開5條試辦通學班次路線，分別為「102A」、「102B」、「117B」、「265D」、「5022B」，試辦期為3個月，交通局會於試辦期滿後，依實際搭乘人數與家長、學校意見，再評估是否調整或正式固定班次。

    其中102A、102B針對壽山高中學生設計，102A平日上午6時30分開往壽山高中的班次，主要從桃園市區及景雲新村方向載送學生到校；新增102B則是平日下午5點放學班次，從壽山高中發車，載學生回到桃園市區及景雲新村。

    另117B服務陽明高中與桃園市區、寶慶路一帶，新增平日下午5點放學班次，自陽明高中發車，行經桃園市區主要道路及住宅區，方便學生回到市區及寶慶路沿線住家。

    265D則是串聯桃園巨蛋、鶯歌與壽山高中，新增平日上午6點班次，自桃園巨蛋發車，途中經過桃園市區、桃鶯路及鶯歌火車站，再開往壽山高中，讓鶯歌及沿線學生也能直接搭車上學。

    至於5022B連接陽明高中與竹圍、南崁、桃園市區，新增平日上午6點班次，由竹圍出發，沿途經南崁、桃園市區，把學生載到陽明高中；並新增下午5點班次，由桃園市區發車，載學生返回南崁及竹圍方向。

    票價比照市區公車，依里程計費。民眾可以使用基北北桃1200都會通月票，也可以刷桃園市民卡搭乘享公車「買一送一」優惠。

