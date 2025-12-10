全教總批特教專職鑑評人員掛零 台東縣府：已配置2人

全教總表示，台東縣特殊教育專職鑑評人員數掛零。台東縣府澄清，「我們有設置2人，並不是零人」。（資料照）

「特殊教育法」前年修法增置「專職鑑評員額」與提供合理的鑑評待遇。全國教師工會總聯合會（全教總）今（10）日開記者會公布，全國除台北、桃園、屏東有依法自行增置外，9個縣市都只有中央補助的員額增置，10縣市連中央補助員額也未足額增置，台東縣更是專職鑑評人員數掛零。對此，台東縣府澄清，「我們有設置2人，並不是零人」

針對全教總指出台東縣「鑑定評估專職人員為零」一事，台東縣政府今表示嚴正澄清，表示相關報導係資訊解讀上的落差。縣府強調，早已依教育部規定完成2名正式教師的聘任，擔任專職鑑定評估人力，並非外界所稱「毫無配置」。縣府也重申，對於特教資源之投入一向不遺餘力，人力與經費均已依規到位。

縣府說明，台東縣已依「教育部補助直轄市及縣（市）政府辦理身心障礙教育經費實施要點」向國教署積極爭取專職人力補助。目前到任的2名專職人員，主要負責支援例行性鑑定與處理緊急、突發案件。此配置透過「校內教師辦理定期鑑定、專職人員支援緊急個案」的分工機制，使台東縣鑑定系統運作更具效率與專業性。

縣府進一步表示，縣府採取具體的「工作減量」與「案量控管」措施。目前規定每位校內特教教師每學年接案原則「不超過5案」，遠優於法規規定的10案上限。凡屬於超量、案情複雜，或非梯次期間的緊急評估案件，均優先由身障資源中心及2名專職人員承接，確保校內教師能專注於教學本務，且縣府依規核發每案1100元的報告撰寫費、每次400元的跨校鑑定費及交通費補助，更額外提供每日50元的雜費補助。在行政安排上，各梯次鑑定作業均優先將教師派案至鄰近學校，有效縮短交通往返時間，縣府致力減輕第一線特教教師負擔，提升鑑定服務品質。

