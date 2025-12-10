為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北4名長照人員獲「金顧獎」 衛生局：持續強化在地安養

    2025/12/10 14:46 記者羅國嘉／新北報導
    衛生福利部日前舉行「金顧獎」表揚全國26名在長期照顧領域表現傑出的服務人員，其中新北市更有4人獲獎。（衛生局提供）

    衛生福利部日前舉行「金顧獎」表揚全國26名在長期照顧領域表現傑出的服務人員，其中新北市更有4人獲獎，展現地方在長照改革與服務品質提升上的成果。新北市衛生局表示，將持續強化在地安養與社區照顧網絡，讓長者在熟悉的環境安心老化。

    衛生局指出，面對高齡化加速，市府以「安居樂業」為施政主軸，積極推動「在地安養」策略，採因地制宜方式佈建各項長照機構，持續完善照顧資源與專業支持系統，讓長者能在熟悉的社區安心接受照顧。

    衛生局表示，「金顧獎」不僅是對得獎者的肯定，更是對所有長照人員的鼓勵。長期照顧工作者在日常服務中以專業與耐心面對失能、失智長者的需求，他們的付出不僅改善受照顧者的生活品質，也向社會傳遞尊嚴與關懷的價值，是高齡社會中不可或缺的專業夥伴。

    衛生局表示，為持續提升長照服務量能，市府將與民間團體、長照專業團隊密切合作，強化居家與社區照顧網絡，落實在地老化與安居樂業的願景。提醒民眾，若家中有失能或失智長者需要協助，可撥打免費長照專線「1966」，由新北市長期照顧管理中心專人提供諮詢、評估與最適切的照顧資源，協助家庭減輕照護負擔。

    新北市長照獲獎人員李偉茹，服務於天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院。（衛生局提供）

    新北市長照獲獎人員林靖軒，服務於皓仁健康照護事業有限公司附設新北市私立皓仁居家式服務類長期照顧服務機構。（衛生局提供）

    新北市長照獲獎人員金英粉，服務於社團法人中華民國士林靈糧堂社會福利協會附設新北市私立三重興穀社區長照機構。（衛生局提供）

    新北市長照獲獎人員吳佳哲，是服務於天主教耕莘醫療財團法人附設新北市私立新店耕莘居家式服務類長期照顧服務機構。（衛生局提供）

