    台東知本200公頃縣有地第3度推開發案 「自然碳匯」理念盼開新局

    2025/12/10 13:30 記者黃明堂／台東報導
    台東知本海濱200公頃縣有地數十年來開發不成，常被亂丟垃圾。（記者黃明堂攝）

    台東縣知本海濱約200公頃縣有土地，數十年來歷經捷地爾、知本光電兩次大型開發案都失敗，縣府轉與在地的卡大地布合作，將第三度推動大型的BOT開發案，以全新的「自然碳匯」為核心理念，結合低密度開發，試圖為這片土地開創永續發展的新局。

    此案是在今年6月與卑南族卡大地布部落簽署合作備忘錄後進行規劃，日前已向居民提出簡報，強調開發將兼顧環境永續與文化延續，並採50年租約引入民間經營。縣府的規劃構想涵蓋3大範圍，包括「自然碳匯區」、「碳匯遊憩區」及「原住民文化園區」。其中，最重要的「自然碳匯區」面積將超過100公頃，透過植樹造林和濕地碳匯等「減法工程」，將碳匯效益轉化為碳權與碳費，實現生態保育與經濟活動的平衡。

    原住民文化園區內容有建築、祭祀空間與活動廣場、原民共耕區，可提供原民文化導覽、原民特色餐飲、原民文創商品零售 。遊憩區則有休閒遊憩設施、環境教育戶外場域、碳匯觀光設施 ，由民間經營複合式生態遊憩，例如生態高爾夫、露營區、休閒農場、牧場、渡假村等，以多元多樣性的活動來確保財務自償性。

    財經處長章正文強調，環境永續是首要面向，並特別規劃了「原住民文化園區」與祭祀空間、共耕區，旨在落實卡大地布部落的共管及共享精神。

    縣府也承諾，將嚴格要求納入部落諮商同意，確保在地居民參與決策。此次BOT開發案仍在規劃階段，將持續參考地方意見，並會要求規劃內容必須兼顧濕地保育與低密度永續開發目標。

