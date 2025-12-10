北市大安運動中心團課漲價6成挨批吸血 業者調降了

大安運動中心團課漲價引發民眾不滿。（北市體育局提供）

台北市大安運動中心12月1日公告新一期舞蹈、武術等團課價目，不過課程相較過往卻漲價，連帶還取消舊生續報的9折優惠，漲幅最高竟達到66%，讓許多民眾大為不滿。體育局表示，大安運動中心因應近年營運成本上漲調整價格，體育局也請該中心參考行情重新評估；今（10日）查看大安運動中心官網，價格已經悄悄調降，但相較原本收費還是上漲3成多。

大安運動中心12月1日公告明年價目表，受許多長輩喜愛的太極拳，在師資、時段都沒有變動的狀況下，單堂課價格從270元漲價至450元，漲幅達66%；而熱門的肚皮舞課，漲幅也突破6成。

消息一出，引發許多民眾不滿，直呼「漲幅會不會太離譜？舊生平日一堂課漲100元，各運動中心也只有大安漲，這是要鼓勵大家去健身房嗎？」、「這漲幅真的很誇張，而且大安每年都在調漲價格，消費者只能任憑宰割！漲價也未見軟硬體設備有所提升，實在非常不合理」、「你舊生漲價又不打折，那不是要我們舊生單堂再去報名就好啦」。

大安運動中心則回應，此次費用調整確屬不得已決定，主要原因為近年整體市場物價、電力成本大幅上升，已使場館營運負擔顯著增加。為維持場館正常運作與服務品質，公司經內部審慎評估與政策調整後，才制定本次方案。後續將持續觀察市場變化，並納入民眾意見進行滾動式檢討。

大安、文山區市議員楊植斗表示，理解各單位經營不易，要反映成本也合情合理，但無預警、且高達66%的漲幅是合理的成本嗎？市民朋友能接受嗎？他批，公辦民營的運動中心本意是推廣全民運動，結果現在帶頭吸血？

事件發酵後，大安運動中心也悄悄調整課程收費，各項課程收費均有降低，原先漲價的太極拳課程單堂變為375元，漲幅約3成8。

體育局表示，各運動中心依促參法由民間單位營運並自負盈虧，課程收費由營運單位依市場狀況及自身營運條件自主規劃，因此不同中心調整幅度與時點未必相同，會要求各館於調整時應保持資訊公開並向民眾清楚說明。

