    首頁 > 生活

    台灣藜獲未來糧食美名 中山大學建首套國際生長編碼

    2025/12/10 13:23 記者許麗娟／高雄報導
    中山大學生科系助理教授劉世慧（中）與研究團隊成員伍蜀中（左）和林志忠（右）共同建立台灣藜的國際生長編碼。（中山大學提供）

    台灣特有種作物「台灣藜」又稱紅藜、「紅寶石」，因高營養價值、耐旱與耐鹽等特性，被譽為極具潛力的「未來糧食」。中山大學生物科學系助理教授劉世慧團隊，首度以國際通用的BBCH擴展編碼系統建立第1套專屬於台灣藜的標準化生長代碼，不僅為農業管理提供精準工具，更對品種育成、基因型研究與文化保存具有深遠意義。

    長期投入台灣藜研究的劉世慧表示，台灣藜（紅藜）自古即為原住民栽種的重要作物，常作為輔助作物與小米並行栽培，穀粒通常與小米混合蒸煮，也是小米酒釀造的核心原料，每到成熟季節，穗花呈現紅、紫、黑、橘、黃等多樣色彩，也被稱為「彩虹田」，它不只是糧食，更是深植土地與記憶的文化符號，而且有豐富的蛋白質、膳食纖維與植化素，早被視為營養價值極高的穀物，因能在乾旱及鹽漬土壤中維持正常生長，高度環境適應性使其成為全球氣候變遷下備受關注的未來糧食作物。

    為推動台灣藜精準農業管理與育種發展，首先必須建立生長階段的科學標準，劉世慧團隊採用國際上廣泛使用的BBCH擴展編碼系統，以田間長期觀測為基礎，完整記錄從發芽到衰老的生長步驟。這套生長代碼不僅使台灣藜的物候描述具備國際通用語言，也能協助不同地區、不同品系的研究者進行比較，促進後續的遺傳研究與優良品種開發。

    劉世慧坦言，近年來，中國以健康食品為訴求大規模種植紅藜，若未來以低價大量傾銷至台灣，可能衝擊本土紅藜產業，盼透過明確的生長標準與科學辨識基礎，有助於強化其「台灣特有種」的學術證據，也能協助建立產地品牌與保護策略，避免重要作物在國際市場中被淹沒。

    台灣藜又稱紅藜，成熟的果穗呈紅色，是原住民的「紅寶石」。（中山大學提供）

