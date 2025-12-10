釋迦正當季 大目釋迦柔嫩香甜鳳梨釋迦口感Q彈

鳳梨釋迦目前正當季。（農糧署提供）

目前是釋迦冬果上市的季節，農業部農糧署表示，今年鳳梨釋迦受颱風影響小，產量比去年增加5成以上，但受鳳梨釋迦持續轉作等影響，產量仍比常年減少8%，大目釋迦產量則因結果期被颱風吹落許多，產量僅有去年5成。

國產釋迦產季自12月正式登場，農糧署表示，釋迦主產地在台東，今年雖再逢楊柳颱風侵襲，鳳梨釋迦產量未受影響，大目釋迦則因當時正逢結果期，許多果實都被吹落，不過上市的釋迦品質均佳，呈現「風雨後更香甜」的亮麗成果。

農糧署組長范國慶進一步說明，去年因颱風接連侵襲東部，因此鳳梨釋迦產量大減，今年鳳梨釋迦比去年產量增加53%，但仍比常年減少，主要是因農糧署近年輔導鳳梨釋迦果農轉作，這些果農部分轉作榴槤、紅毛丹等，也指出鳳梨釋迦與大目釋迦各有不同風味，大目釋迦果肉柔軟綿密，甜味濃厚的特色，是多數民眾最熟悉的經典香甜滋味；鳳梨釋迦則以果肉扎實Q彈、帶有鳳梨香氣、甜中帶微酸的熱帶水果風味。

為讓民眾更容易買到美味的釋迦，農糧署近年積極拓展通路，從傳統市場、超市到電商平台均可方便購得，同時也與多家業者合作推出檔期促銷，提升市場曝光度，除鮮果銷售穩定成長，產地農民團體也與加工廠及學研單位合作開發各式加工產品，如氣泡水、甜點、風味酒等。

農糧署表示，國產釋迦品質優良、風味俱佳，現在正是品嚐當令水果的絕佳時節，鼓勵消費者透過各通路選購國產大目釋迦與鳳梨釋迦，支持農民的辛勤成果，也讓在地好味道持續被看見。

