為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    釋迦正當季 大目釋迦柔嫩香甜鳳梨釋迦口感Q彈

    2025/12/10 13:17 記者楊媛婷／台北報導
    鳳梨釋迦目前正當季。（農糧署提供）

    鳳梨釋迦目前正當季。（農糧署提供）

    目前是釋迦冬果上市的季節，農業部農糧署表示，今年鳳梨釋迦受颱風影響小，產量比去年增加5成以上，但受鳳梨釋迦持續轉作等影響，產量仍比常年減少8%，大目釋迦產量則因結果期被颱風吹落許多，產量僅有去年5成。

    國產釋迦產季自12月正式登場，農糧署表示，釋迦主產地在台東，今年雖再逢楊柳颱風侵襲，鳳梨釋迦產量未受影響，大目釋迦則因當時正逢結果期，許多果實都被吹落，不過上市的釋迦品質均佳，呈現「風雨後更香甜」的亮麗成果。

    農糧署組長范國慶進一步說明，去年因颱風接連侵襲東部，因此鳳梨釋迦產量大減，今年鳳梨釋迦比去年產量增加53%，但仍比常年減少，主要是因農糧署近年輔導鳳梨釋迦果農轉作，這些果農部分轉作榴槤、紅毛丹等，也指出鳳梨釋迦與大目釋迦各有不同風味，大目釋迦果肉柔軟綿密，甜味濃厚的特色，是多數民眾最熟悉的經典香甜滋味；鳳梨釋迦則以果肉扎實Q彈、帶有鳳梨香氣、甜中帶微酸的熱帶水果風味。

    為讓民眾更容易買到美味的釋迦，農糧署近年積極拓展通路，從傳統市場、超市到電商平台均可方便購得，同時也與多家業者合作推出檔期促銷，提升市場曝光度，除鮮果銷售穩定成長，產地農民團體也與加工廠及學研單位合作開發各式加工產品，如氣泡水、甜點、風味酒等。

    農糧署表示，國產釋迦品質優良、風味俱佳，現在正是品嚐當令水果的絕佳時節，鼓勵消費者透過各通路選購國產大目釋迦與鳳梨釋迦，支持農民的辛勤成果，也讓在地好味道持續被看見。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播