自來水油污水質檢測、復抽 未事前通報基隆市府

基隆河自來水八堵抽水站將於12月10日恢復拍水。（記者盧賢秀攝）

基隆河11月27日油污事件影響基隆和汐止10萬用戶用水，經濟部、環境部今天在台北召開「基隆水質及因應措施說明記者會」，明天早上基隆河恢復抽水。不過水質檢測結果和復抽卻未通報基隆市政府，市長謝國樑表示「可惜」，至於市府利用災害準備金1.9億元補償市民購水、就醫和更換濾芯，將評估是否向水公司求償。

基隆河油污事件，自來水公司日前抽水檢測，水公司強調水質檢測結果出爐安全無虞，經市府「接受」後才會復抽，但經濟部今天在台北公布明天上午恢復抽取基隆河水。

請繼續往下閱讀...

市長謝國樑今天上午受訪時表示，水公司並沒有通知市府「蠻可惜」，從事件開始市府就是都跟水公司、經濟部以及環境部通力合作，都是透明的溝通，包括成立前進指揮所，大家立場一致一起討論，一起解決，都是一體的，但水質檢驗結果包括昨天公布補助的計畫，都沒有告知市府。

謝國樑認為，中央與地方合作，共同擬定更多的策略，包括開放取水，共同協助民眾，讓大家盡快恢復到生活上用水的正軌，會比較有幫助。

對於謝國樑在議會答詢時表示，市府利用災害準備金1.9億補助受影響市民，這些不應該由市庫來支出，會保留跟台水公司求償，謝國樑今天表示，還在評估當中。

水質檢測與復抽，水公司未通報基隆政府，市長謝國樑（右）認為「可惜」（記者盧賢秀攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法