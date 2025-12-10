為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    響應世界人權日 北市「光的倡議」為移動的人點一盞燈

    2025/12/10 10:37 記者甘孟霖／台北報導
    雙園國小學生手做天燈，為移動者點一盞燈。（台北市教育局提供）

    12月10日就是世界人權日，台北市國民教育地方輔導團人權教育議題分團發起「光的倡議：為移動的人點一盞燈」活動，盼透過象徵光與希望的小燈籠，向社會大眾說明全球移動背後的權利議題。

    北市國民教育地方輔導團人權教育議題分團莊玫欣校長表示，理解全球移動，不只是認識不同文化，更是認識人權如何在真實生活中被看見或被忽略，《光的倡議》希望帶著孩子從看見開始，理解移動者所面臨的結構性挑戰，最後願意以行動回應。每一盞燈都是孩子對世界的體會或期待，跨越國界的人，不是他者，而是與我們一起生活的同行者。

    北市國民教育地方輔導團人權教育議題分團為讓學生真正「看見」移動者的處境，以《光的倡議》為故事起點，呈現各類型移動者的真實紀錄，使學生理解移動背後不只有勞務輸出，也有家庭分離、求學追尋、氣候災害、武裝衝突等多重因素。

    莊玫欣分享，倡議說明會後，雙園國小學生製作天燈，為全球移動者祈福；立農國小六年級同學為移動者人權點亮一盞明燈；中崙高中國中部8年級同學也利用班會課融入人權議題，探討移工及新住民人權。

    學生在自製燈籠上寫下，「希望世界對你更友善」、「願你在台灣感到安心」、「謝謝你讓台灣變得更好」等感想和祝福，展現真誠且具同理性的回應。

    莊玫欣補充，光的倡議活動以及教材包三大學習向度「看見移動者」、「理解結構因素」、「從理解走向行動」為架構，透過課堂引導、故事探究與創作實作，帶領學生以具體行動關懷台灣及世界上的移工、新住民與被迫移動者。

    ，台北市國民教育地方輔導團人權教育議題分團發起「光的倡議：為移動的人點一盞燈」活動，盼透過象徵光與希望的小燈籠，向社會大眾說明全球移動背後的權利議題。 圖為立農國小學生參與。（台北市教育局提供）

