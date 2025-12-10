高捷首宗聯開案還在「地下」 捷運局：增止水工法、工期延長

高捷O4聯開基地大部分工程仍在地下階段。（記者王榮祥攝）

高雄捷運首宗聯合開發案「橘線O4站」原設定今年完工啟用，但目前大部分工程仍停留在「地下」施工、引起關注；捷運局說明，因業者增設止水工法，工期將延長。

O4聯開基地位於高雄前金區中正、自強路口，緊鄰高捷O4前金站2號出入口旁，地理位置處於亞洲資產管理中心高雄專區範圍，可供金融、保險、資產管理相關產業使用，被視為帶動前金地區發展重要引擎之一。

市府指出，該案是高捷第一件聯合開發案，面積約1058坪，使用分區為第五種商業區，預計興建地下4層、地上23層建物，總樓地板面積16155坪、投資金額約32.81億元，建物總銷達61億元。

聯開案內容涵蓋A級商辦、新創交流中心、藝文展演、大型會議、文創發表空間，預估可替市府創造約27.88億元收入。

O4聯開案自2022年3月動工，原設定今年完工啟用，但目前整個工區除捷運出口的工程外，幾乎都還在「地下」、進度相當緩慢，工程延宕原因讓外界好奇？

高市捷運局說明，業者是考量基地區域地質與地下水位整體情形，於自強路及中正路側除標準連續壁外，再額外增設加倍嚴謹的止水工法，以確保並增進大樓建築地下結構安全與穩定，因工法較複雜，整體施工期較長。

高市捷運局共推出13件捷運站旁聯合開發或公辦都更，分別是10件聯合開發與3件公辦都更，其中9件標出、3件公告招商，捷運紅線RK1東基地預計明年啟動招商。

