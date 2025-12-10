為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高捷首宗聯開案還在「地下」 捷運局：增止水工法、工期延長

    2025/12/10 00:19 記者王榮祥／高雄報導
    高捷O4聯開基地大部分工程仍在地下階段。（記者王榮祥攝）

    高捷O4聯開基地大部分工程仍在地下階段。（記者王榮祥攝）

    高雄捷運首宗聯合開發案「橘線O4站」原設定今年完工啟用，但目前大部分工程仍停留在「地下」施工、引起關注；捷運局說明，因業者增設止水工法，工期將延長。

    O4聯開基地位於高雄前金區中正、自強路口，緊鄰高捷O4前金站2號出入口旁，地理位置處於亞洲資產管理中心高雄專區範圍，可供金融、保險、資產管理相關產業使用，被視為帶動前金地區發展重要引擎之一。

    市府指出，該案是高捷第一件聯合開發案，面積約1058坪，使用分區為第五種商業區，預計興建地下4層、地上23層建物，總樓地板面積16155坪、投資金額約32.81億元，建物總銷達61億元。

    聯開案內容涵蓋A級商辦、新創交流中心、藝文展演、大型會議、文創發表空間，預估可替市府創造約27.88億元收入。

    O4聯開案自2022年3月動工，原設定今年完工啟用，但目前整個工區除捷運出口的工程外，幾乎都還在「地下」、進度相當緩慢，工程延宕原因讓外界好奇？

    高市捷運局說明，業者是考量基地區域地質與地下水位整體情形，於自強路及中正路側除標準連續壁外，再額外增設加倍嚴謹的止水工法，以確保並增進大樓建築地下結構安全與穩定，因工法較複雜，整體施工期較長。

    高市捷運局共推出13件捷運站旁聯合開發或公辦都更，分別是10件聯合開發與3件公辦都更，其中9件標出、3件公告招商，捷運紅線RK1東基地預計明年啟動招商。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播