為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    週三氣溫回升!白天高溫飆29度 日夜溫差大

    2025/12/09 22:39 即時新聞／綜合報導
    週三東北季風減弱，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島、馬祖有零星短暫雨。（資料照）

    週三東北季風減弱，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島、馬祖有零星短暫雨。（資料照）

    週三（10日）各地白天氣溫回升，西半部高溫達29度，不過入夜低溫約16度，日夜溫差大。

    中央氣象署預報，明天東北季風減弱，水氣逐漸減少，西半部為晴到多雲，東半部雲量仍偏多，且在基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，下午起北部地區雲量會增多並有零星短暫雨。

    溫度方面，明天東半部低溫約18至20度，高溫約24至25度，西半部低溫約在16至18度，白天受到太陽影響，高溫會來到27至29度；離島天氣，澎湖多雲時晴，20至22度，金門晴時多雲，16至23度，馬祖陰時多雲短暫雨，15至20度，早出晚歸請多加件外套注意保暖。

    紫外線指數方面，週三除了連江縣；其餘縣市皆為「中量級」。

    空氣品質方面，週三環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級，北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    溫度方面，週三西半部高溫達29度，入夜低溫約16度。（擷取自中央氣象署網站）

    溫度方面，週三西半部高溫達29度，入夜低溫約16度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週三除了連江縣；其餘縣市皆為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週三除了連江縣；其餘縣市皆為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週三環境風場轉為偏東風，中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週三環境風場轉為偏東風，中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自空氣品質監測網）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播