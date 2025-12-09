週三氣溫回升!白天高溫飆29度 日夜溫差大

週三東北季風減弱，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島、馬祖有零星短暫雨。（資料照）

週三（10日）各地白天氣溫回升，西半部高溫達29度，不過入夜低溫約16度，日夜溫差大。

中央氣象署預報，明天東北季風減弱，水氣逐漸減少，西半部為晴到多雲，東半部雲量仍偏多，且在基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，下午起北部地區雲量會增多並有零星短暫雨。

溫度方面，明天東半部低溫約18至20度，高溫約24至25度，西半部低溫約在16至18度，白天受到太陽影響，高溫會來到27至29度；離島天氣，澎湖多雲時晴，20至22度，金門晴時多雲，16至23度，馬祖陰時多雲短暫雨，15至20度，早出晚歸請多加件外套注意保暖。

紫外線指數方面，週三除了連江縣；其餘縣市皆為「中量級」。

空氣品質方面，週三環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級，北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

溫度方面，週三西半部高溫達29度，入夜低溫約16度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週三除了連江縣；其餘縣市皆為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週三環境風場轉為偏東風，中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自空氣品質監測網）

