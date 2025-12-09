小磨坊檢出蘇丹紅 法國知名馬卡龍品牌石蠟紙也違規

小磨坊公司自印度進口的「香芹粉（GROUND CELERY）」被檢出蘇丹色素1號。（食藥署提供）

國人熟悉的辛香料品牌小磨坊再次在邊境被攔，食藥署今（9日）公布最新邊境查驗結果，小磨坊國際貿易股份有限公司報驗的一批印度香芹粉，被檢出禁用的蘇丹色素一號，全批3000公斤已在邊境遭攔截並依法銷毀；不合格名單中還有法國知名馬卡龍品牌Ladurée，由拉朵蕾股份有限公司自法國進口的一批石蠟紙，溶出試驗不符規定。

小磨坊上週才有一批自越南進口的黑胡椒粒被檢出農藥殘留違規，這次邊境查驗又發現，由該公司報驗、來自印度的香芹粉檢出工業用染料蘇丹色素一號，違反「食品安全衛生管理法」，依法該批香芹粉不得退運，須全數在邊境銷毀。

請繼續往下閱讀...

食藥署北區管理中心主任劉芳銘說明，食藥署統計今年6月1日至12月1日止，受理印度出口、作為香料用途的乾燥植物共報驗2批，其中1批檢驗不合格，原因即為檢出蘇丹色素。食藥署自2024年4月18日起至2026年11月26日止，對印度出口的香料用乾燥植物採監視查驗措施，也就是須100％檢驗蘇丹色素合格後才能放行。

最新邊境查驗也攔下一批法國進口的食品包裝用紙。食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，該批由拉朵蕾股份有限公司報驗、品牌為「LADURÉE」的石蠟紙，在以正庚烷於25℃放置1小時進行溶出試驗後，檢出蒸發殘渣高達581ppm，明顯超過30ppm以下的限量標準，依規定退運或銷毀，食藥署也已將該進口商的邊境查驗方式，由一般抽批改為加強抽批，抽驗比例提高至20%至50%。

最新邊境查驗共有15批進口產品違規，其中以農藥殘留不符規定為大宗，包括中國的白蘿蔔、速凍沙棘果與鮮奇異果，越南的糙米、泰國的乾黑木耳絲、紐西蘭的草莓，以及義大利的米、委內瑞拉的綠豆與印度的關華豆膠。

另有印尼進口的調味醬塊被檢出漂白劑超標，義大利進口的新鮮白松露則被檢出重金屬含量不符規定。非食品類產品方面，除上述法國石蠟紙外，中國大陸進口的美耐皿餐具及食品用保鮮膜，也因溶出試驗不合格，在邊境遭到攔截。

拉朵蕾公司進口的一批法國知名馬卡龍品牌 Ladurée 石蠟紙，溶出試驗不符規定。（食藥署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法