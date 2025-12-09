為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    全國工業類技藝賽登場 近百家業者贊助相挺

    2025/12/09 11:13 記者蘇福男／高雄報導
    114學年度全國高級中等學校學生工業類技藝競賽，輪由岡山農工承辦，獲得近百家廠商業者情義相挺。（記者蘇福男攝）

    114學年度全國高級中等學校學生工業類技藝競賽，輪由岡山農工承辦，獲得近百家廠商業者情義相挺。（記者蘇福男攝）

    114學年度全國高級中等學校學生工業類技藝競賽，輪由岡山農工承辦，獲得近百家廠商業者情義相挺，有捐贈各職種師生獎金，也有提供比賽器材和技術支援，校方今天上午舉辦記者會致謝，也宣布賽事正式啟動。

    全國技藝競賽分為工業、農業、商業、海事和家事等5大類，參賽選手為全國各高中職校學生，其中，工業類競賽12月9日至12日登場，計有29個競賽職種，以岡山農工為主賽場域，承辦22個職種；另7職種分由嘉義高工和成大附屬台南高工協辦，今年共有116所高中職943位優秀選手，共同角逐169座金手獎及300個優勝獎項，總參與人數近3000人。

    岡山農工校長黃銘福表示，工業類技藝競賽已成為全國技術教育的重要舞台，不僅檢驗學生在工業領域的專業技能與實作能力，更深化學校與產業界的合作交流，他說，賽事得以順利舉辦，要感謝近百家贊助單位的鼎力相挺，使競賽場域設備、環境與技術能量皆大幅提升。

    其中，點唱家公司董事長陳景松捐贈各職種師生獎金多達820萬元，近百家企業所提供的器材、獎助資源與技術支援，使選手能在最佳環境中展現專業實力。

