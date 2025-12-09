為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    為「愛心棧」服務募款 伊甸基金會12/18衛武營公益音樂會

    2025/12/09 08:53 記者洪定宏／高雄報導
    為「愛心棧」服務募款，伊甸基金會預計12/18在衛武營舉辦公益音樂會。（圖由伊甸基金會提供）

    為了幫遠地就醫癌友提供免費住宿服務，伊甸基金會於2014年成立「愛心棧」，但因服務成本高昂，急需籌募經費，故攜手醫聲室內樂團，預計12月18日在高雄衛武營國家藝術文化中心，舉辦「為著愛，阮甲你作伴」公益音樂會，呼籲各界共襄盛舉。

    伊甸基金會指出，根據衛福部健保署今年10月統計資料，領有重大傷病卡，必須積極或長期治療的癌症病患超過48萬人，但各縣市醫療分配不均，具精密診斷及醫學中心多集中六都，遠地往返就醫成為許多病友家庭的常態。

    以屏東縣佳冬鄉的陳小姐為例，她為了治療直腸癌，必須搭火車，再轉公車才能抵達高醫，往往還沒天亮就要出門，就怕錯過預約診療的時間；尤其化療後，拖著虛弱的身體搭車回家時，更備感辛苦。所幸「愛心棧」服務介入後，她在固定放射治療期間，就近居住、好好休養，也減輕家庭經濟的負擔。

    伊甸基金會強調，愛心棧於2014年啟用至今，已有台北、新北、台中、高雄4個棧點共10個房間，幫助333個遠地就醫的病友家庭免費住宿，提供超過1萬5500天的服務，省下超過1800萬元的費用。

    然而，愛心棧的服務成本高昂，目前需求仍遠大於可提供的量能，因此急需各界捐款支持，或成為愛心房東，攜手伊甸為有需要的癌友，打造安心休養的避風港。

