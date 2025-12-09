12/09 各報重點新聞一覽

美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）七日公布參、眾議院折衷版「國防授權法案」（NDAA），授權二〇二六財政年度軍援台灣最高十億美元。（路透檔案照）

自由時報

美國防授權法案出爐 軍援台灣 強化海巡、無人機合作

美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）七日公布參、眾議院折衷版「國防授權法案」（NDAA），授權二〇二六財政年度軍援台灣最高十億美元（約台幣三一一億元），要求戰爭部長（國防部長）必須在二〇二六年三月前與台灣啟動無人系統聯合開發計畫，並增加美台海巡整合訓練機會的計畫。

週五赴議場外 抗議助理費除罪化 國會助理工會 籲陳玉珍撤案

國民黨立委陳玉珍提案修法將助理費除罪化，引發高度爭議，立法院國會助理工會週五將在議場外抗議，呼籲陳玉珍撤案。工會幹部強調，如果陳玉珍在週五前撤案，或立法院長韓國瑜願意出面保證不會讓國民黨處理該案，才會調整抗議行動。

自由日日Shoot》集體勾串詐騙集團 馬防部67士官兵 賣帳戶供洗錢

馬祖防衛指揮部（簡稱馬防部）爆發士官兵涉嫌集體勾串詐騙集團的軍紀弊案！疑有六十七名士官兵以直銷的單線聯繫模式，提供蝦皮賣家帳號與個人銀行帳戶供詐騙集團犯案，每月收取三千元到五千元不等的不法利益；主嫌曾姓上士涉違反洗錢防制法等案件已收押禁見，另六十六名涉案士官兵清查偵辦中。

聯合報

建議光電政策2.0 蔡英文：不分藍綠強力肅貪

立法院日前修法加嚴光電環評條件並限縮可開發範圍，前總統蔡英文前晚在臉書發文指出，面對負面衝擊，不分藍綠應強力肅貪，現在正在偵辦中的案件，大多是從她任內就開始調查的個案；若因少數個案，使光電產業遭汙名化，將與全球趨勢背道而馳，她建議光電政策修正，「邁向2.0再進化」。

陽光行動／終活人生…笑著說再見 台灣起步慢

「我不是好爸爸、好丈夫，也不是好情人，但我想，我是個好人吧！」華語影集「忘了我記得」，劇中秦漢演的父親辦生前告別式的做法，觸發許多人思考人生謝幕是否應提前排練。超高齡社會來臨，一個人的老後將成趨勢，我們還能笑著說再見？

中國時報

綠能弊案 蔡英文：應不分藍綠肅貪

前總統蔡英文任內大力推動「非核家園」政策，並改以發展光電等新能源為替代，是其執政代表作。但是賴政府在需電壓力下，對廢核神主牌的立場，似有鬆動跡象，蔡英文7日深夜發文呼籲，發展綠能是跨黨派共識，過程雖發生涉貪個案，應不分藍綠，強力肅貪，「我不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為」。她強調為確保能源安全與產業競爭力，光電政策的修正，需要邁向2.0再進化。

美國防授權法案 刪除邀台參與環太軍演

美國參、眾議院共識版年度《國防授權法案》（NDAA）7日上架，法案授權2026財政年度國安支出高達9010億美元，約新台幣27.9兆元，創下新高，其中軍援台灣最高可達10億美元，也就是台幣313億元。法案涵蓋美台海巡與無人機合作計畫，但刪除了「邀台參與環太軍演」字句。

