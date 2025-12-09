週五赴議場外 抗議助理費除罪化 國會助理工會 籲陳玉珍撤案

國民黨立委陳玉珍提案修法將助理費除罪化，引發高度爭議，立法院國會助理工會週五將在議場外抗議，呼籲陳玉珍撤案。（資料照）

國民黨立委陳玉珍提案修法將助理費除罪化，引發高度爭議，立法院國會助理工會週五將在議場外抗議，呼籲陳玉珍撤案。工會幹部強調，如果陳玉珍在週五前撤案，或立法院長韓國瑜願意出面保證不會讓國民黨處理該案，才會調整抗議行動。

促韓國瑜保證不讓國民黨處理該案

由陳玉珍提案及林思銘等廿七位立委連署的「立法院組織法第卅二條、第卅三條及第卅五條條文修正草案」，除將「公費助理」的「公費」二字刪除，還刪除聘用助理人數上下限規定，並明定立院編列的立委助理費及其辦公事務預算等「補助費用」，由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷。

防止立院隨時重啟審議、進行三讀

一名工會幹部表示，幹部們昨在內部群組中訂定週五的抗議主題是「要求將本案撤案」，避免立法院隨時可以重啟審議程序、進行三讀。該幹部指出，提案若在委員會，國民黨只要將提案自委員會抽出逕付二讀，一個月後就能表決、三讀，現在國民黨團稱並無所謂「暫緩推動」或「不決定暫緩推動」決議，換言之就是會隨時處理。

幹部透露，工會本週五預計會在上午立法院院會確認議事錄前就會前往抗爭，但也擔心行動太早曝光，如果立院派出一排警衛或保警阻擋，不讓他們拉布條抗議，倒楣的還是助理，屆時只能看韓國瑜的態度；此外，工會內部也正在擬稿，將在週五抗議後發給韓國瑜、朝野三黨團請求拜會。

