自由日日Shoot》集體勾串詐騙集團 馬防部67士官兵 賣帳戶供洗錢

馬防部疑有六十七名士官兵賣帳戶給詐騙集團犯案，全案移送連江地檢署偵辦。（記者俞肇福攝）

馬祖防衛指揮部（簡稱馬防部）爆發士官兵涉嫌集體勾串詐騙集團的軍紀弊案！疑有六十七名士官兵以直銷的單線聯繫模式，提供蝦皮賣家帳號與個人銀行帳戶供詐騙集團犯案，每月收取三千元到五千元不等的不法利益；主嫌曾姓上士涉違反洗錢防制法等案件已收押禁見，另六十六名涉案士官兵清查偵辦中。

馬防部：依情節輕重懲處 最重恐汰除

馬防部將涉案士官兵移送連江地檢署偵辦，未來依涉案情節輕重懲處，最重恐列入軍方汰除名單。

連江地檢署指出，依據銀行通報情資，得知有異常帳戶涉嫌不法洗錢及逃漏稅，經立案指揮刑事警察局及連江縣警察局等機關偵辦，循線在今年十一月六日搜索不法逃漏稅及洗錢集團，檢察官拘提馬防部曾姓上士到案偵訊後，認為曾嫌涉案重大，有串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，同日訊問出租蝦皮賣家帳號的被告六人後釋回。

檢方表示，本案尚有其他現役軍人近六十人，透過曾姓上士管道將蝦皮賣家帳號出租給不法集團，金流及用途是否涉及詐欺，目前正在清查。

老鼠會單線領導方式 利誘被鎖定袍澤

據了解，這起提供個人帳戶供詐團使用的馬防部軍紀案，起初由曾姓上士充當上線，以「老鼠會」方式，一個拉一個在軍中發展，私下對於較有互動的士官兵進行遊說，上線以經營蝦皮網站需要賣家帳號為理由，採單線領導方式，利誘已被鎖定的袍澤，以每月數千元不等的代價，提供帳戶供詐騙集團使用。

