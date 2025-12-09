為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    美國防授權法案出爐 軍援台灣 強化海巡、無人機合作

    2025/12/09 05:30 國際新聞中心／綜合報導
    美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）七日公布參、眾議院折衷版「國防授權法案」（NDAA），授權二〇二六財政年度軍援台灣最高十億美元。（路透檔案照）

    授權最高軍援台灣三一一億

    美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）七日公布參、眾議院折衷版「國防授權法案」（NDAA），授權二〇二六財政年度軍援台灣最高十億美元（約三一一億台幣），要求戰爭部長（國防部長）必須在二〇二六年三月前與台灣啟動無人系統聯合開發計畫，並增加美台海巡整合訓練機會的計畫。

    明年啟動與台無人系統開發

    根據新版法案，在二〇二六財年授權撥給戰爭部的經費中，最高十億美元可用於推進台灣安全合作倡議。戰爭部長辦公室需先提交「台灣安全援助路線圖」，以滿足台灣軍隊防禦需求，以及為支持台灣而建立「區域應變儲備庫」（regional contingency stockpile）的可行性報告。

    美台無人系統聯合計畫方面，法案指出，戰爭部長須於二〇二六年三月一日前與台灣啟動無人系統及反無人系統聯合開發、生產計畫，供美國部隊與台灣軍隊使用。

    法案也授權擬定美國海岸防衛隊與台灣海巡署聯合海上作戰及領導訓練計畫，包括派遣美國海防隊行動訓練團隊赴台，以提升台灣海事安全、執法及嚇阻能力等。

    法案還包括要求戰爭部長與參謀首長聯席會議主席，與美國印太司令部司令協調，進行全面性的聯合動員與持續作戰準備研究，以評估美軍在印太地區應對高強度突發狀況的能力，包括在台灣海峽、南海或其他類似印太熱點衝突情境下，快速動員、部署與維持現役及後備部隊能力的評估，並特別著重檢視與日本、澳洲、菲律賓及台灣之間的協調機制。

