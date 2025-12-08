為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    週二中南部低溫下探12度 大台北地區有局部陣雨

    2025/12/08 21:07 即時新聞／綜合報導
    週二受東北季風影響，桃園以北及宜蘭有局部降雨，花東地區亦有零星降雨。（資料照）

    週二（9日）受東北季風影響，桃園以北及宜蘭有局部降雨，花東地區亦有零星降雨；溫度方面，北部及東北部天氣稍轉涼，清晨各地低溫普遍為16至18度，新竹至台南局部最低溫來到12至14度。

    中央氣象署預報，基隆北海岸、大台北山區及台灣東北部地區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

    溫度方面，明天早晚各地偏涼，低溫普遍為17至19度，局部雲量較少的地區有輻射冷卻影響，溫度會再更低一些，白天高溫北部及宜花地區為21至23度，而其他地區可來到26至28度，感受上白天溫暖早晚涼，日夜溫差大，早出晚歸請多加件外套注意保暖；離島天氣，澎湖20至23度，金門16至21度，馬祖15至18度。

    紫外線指數方面，週二除了基隆市、宜蘭縣、連江縣；其餘縣市皆為「中量級」。

    空氣品質方面，週二受東北季風影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件普通，中南部位於下風處，稍易累積污染物。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    溫度方面，清晨各地低溫普遍為16至18度，新竹至台南局部最低溫來到12至14度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週二除了基隆市、宜蘭縣、連江縣；其餘縣市皆為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週二受東北季風影響，高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自空氣品質監測網）

