    阿姨忘記藥名「畫火柴人」求助 型男藥師秒懂網封通靈王

    2025/12/08 18:29 即時新聞／綜合報導
    一名疑似聾啞人士的婦人忘記藥名，只好塗鴉畫出藥品上的人物圖案。（@the520123/Threads授權提供）

    一名藥師近日分享的暖心互動在社群引發熱烈討論。一位婦人到藥局買藥卻想不起藥品，最終提筆畫出圖案後，藥師思索片刻竟讀懂並拿出藥品，獲得6.7萬人大讚。

    該名藥師昨（7）日在Threads發文表示，那位阿姨疑似是聾啞人士，起初試圖比手劃腳，卻難以讓藥師理解。藥師隨即遞上紙筆，示意可以用寫或畫的方式表達，阿姨雖然有些害羞，仍提筆畫出一個類似跑步姿勢的火柴人。

    藥師盯著這個簡單的塗鴉思索片刻，突然靈光一閃，猜測對方需要的是「抗痛寧」外用止痛液，驚喜直呼「結果居然被我猜中！這年頭經營藥局不容易啊」。

    貼文發布一天就吸引6.7萬人按讚，許多網友大讚藥師的耐心及同理心，「封你為通靈王」、「看了其實很感動耶，阿姨可能是溝通障礙者，藥師的引導方式真的很好，畫圖、筆談何嘗不是一種擴大性輔助溝通！阿姨也努力表達了，然後這個溝通就順利完成了！謝謝你沒有直接拒絕阿姨，而是多做了更多的溝通的嘗試」、「好厲害的藥師，可以請阿姨把紙殼留下來以後方便買藥」、「阿姨畫出了靈魂，你也有通靈」。

    在 Threads 查看

    藥師精準猜中婦人需要的藥品其實是抗痛寧。（@the520123/Threads授權提供）

