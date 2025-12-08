社子島區段徵收公聽會16場次明起跑 自救會將到場

社子島自救會今年9月到市府前表達反對徵收。（記者何玉華攝）

台北市政府辦理社子島區段徵收開發，自明（9）日起至13日止，將在士林區中洲區民活動中心、福安區民活動中心及士林區行政中心10樓大禮堂，進行16場次的區段徵收公聽會；有別於之前協議價購說明會僅開放地主參加，此次公聽會開放民眾參加。社子島自救會代表將到場表達反對區段徵收。

內政部土地徵收審議小組在2024年12月25日審議通過社子島開發範圍及抵價地發還比例為徵收私有土地總面積40%。市府依序已辦理完成事業計畫公聽會、協議價購說明會，9日起將進行區段徵收公聽會，於13日前在士林中洲區民活動中心、福安區民活動中心及士林區行政中心10樓大禮堂進行16場次。

有別於之前協議價購僅對地主開放，引起自救會質疑；地政局土地開發總隊說明，協議價購本來就是限制對象是地主，所以未對外開放，這次公聽會，所有相關權利人都可以來關心了解。完成16場區徵公聽會後，就會將徵收計畫報內政部審查。

社子島自救會認為，自救會提起的撤銷環評訴訟勝訴，顯示開發程序明顯違法，自救會明天上午將出席第一場次公聽會表達反對意見，要求停止區段徵收、尊重居民意願。不過，對於法院撤銷環評結果，土地開發總隊之前回應已表示，市府已經提起上訴，全案未定讞前，所有作業程序都是依法辦理。

