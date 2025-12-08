為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    委外經營「南迴驛」卻還每年編250萬維護 台東縣府駁「倒貼」

    2025/12/08 14:00 記者黃明堂／台東報導
    台東縣府建南迴驛，委外經營，但每年還要編250萬維護。（記者黃明堂攝）

    台東縣府建南迴驛，委外經營，但每年還要編250萬維護。（記者黃明堂攝）

    針對近日台東縣議會審查縣府115年度總預算時，多位議員關心南迴公路休息站花逾3億元建設後委外經營，卻還每年編250萬元維護費，並傳出「縣府每年倒貼250萬元維護費」的說法；縣政府農業處今天特別澄清，相關說法與現況並不相符，南迴驛的經費運用透明、服務也會持續升級，還請民眾持續支持南迴驛的營運發展。

    縣府說明，大武之心南迴驛由建物、停車場及公共設施等多個場域所組成，而各個區域的營運權責依契約由縣府與委外業者區分負擔；其中，委外廠商負責商業營運區域及廁所的環境清潔管理，至於戶外走道穿堂、行政空間、停車場（含植栽）及其他與漁港鄰接之公共設施，則由縣府負責管理維護。

    因此，縣府每年預算所編列的250萬元管理維護作業預算，支用在包含公共設施及周邊環境清潔的人力費用、公共區域水電費、房屋稅等必要支出，均屬維持場域正常運作不可或缺的經費。此外，預算經費來源全數由南迴驛委外廠商所繳納之租金及權利金收入提撥，並非如外界所稱「縣府倒貼養護」，此一說法與事實不符，易造成大眾誤解。

    針對外界關切的營運狀況，縣府也強調，目前委外業者仍持續經營，並依縣府建議調整營運策略，同時積極推動招商。現已有多家來自全台各地的知名伴手禮品牌進駐展售，預期將進一步提升場館吸引力與營運效益。

    此外，縣府已啟動南迴驛周邊交通動線與地標指引改善作業，相關工程預計於明年初陸續啟動。屆時可望有效提升遊客動線順暢度與停留意願，帶動地方觀光發展與消費動能，進一步強化南迴驛的服務品質與整體觀光價值。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播