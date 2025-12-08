為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    她嘆出遊最抗拒去「1地方」 一票人共鳴：沒水準的人太多！

    2025/12/08 18:52 即時新聞／綜合報導
    許多人外出逛街或旅遊，時常會出現找廁所解決生理需求等情況，然而多數人對於「上公廁」感到非常排斥，因為大多會碰到又髒又臭的恐怖景象。示意圖。（資料照）

    許多人外出逛街或旅遊，時常會出現找廁所解決生理需求等情況，然而多數人對於「上公廁」感到非常排斥，因為大多會碰到又髒又臭的恐怖景象。示意圖。（資料照）

    許多人外出逛街或旅遊，時常會出現找廁所解決生理需求的情況，然而多數人對於「上公廁」感到非常排斥，因為大多會碰到又髒又臭的恐怖景象。日前一名女網友發文抱怨，認為不管去哪裡上公廁，一進去都會看到各種髒亂且臭氣熏天的恐怖景象，讓她感到相當無奈，文章一出，掀起大批網友共鳴。

    該名女網友在PTT以「公廁通常都好髒」為標題發文，直言自己最近的運氣有點差，因為她外出不論到哪裡，去上公廁都會看到超級恐怖的髒亂畫面。原PO透露，她日前到百貨公司上廁所時，一踏進去就看到地板像被颱風掃過一樣濕，味道更是臭到不行，讓她不解指出，「到底為什麼馬桶明明就在那裡，偏偏還會有人尿到外面。」

    該文曝光後，引起大批網友共鳴，紛紛留言直呼，「真的不敢上公廁」、「流動廁所更可怕」、「我連捷運站的廁所都不會上」、「女廁的命案現場，懂的都懂」、「因為沒水準的人比想像中的多很多」、「每次打開（廁所門）都像開盲盒，驚喜換成驚嚇」、「所以我都不敢去公廁上廁所，我連捷運站的廁所都不會上」。

    還有其他人分享自己遇過的恐怖經歷，「蹲式的很容易踩到尿，超噁」、「最近還遇過一顆大便在地板上的」、「我都準備酒精，認真清潔好才上」、「有些人硬要蹲在馬桶上，會亂噴」、「最怕的是那種只剩一間能上沒得選，我都要先清潔擦拭過才敢上」「那些人以為自己屁股是黃金做的，我看過沾血大塊衛生棉貼牆壁，故意……」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播