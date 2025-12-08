她嘆出遊最抗拒去「1地方」 一票人共鳴：沒水準的人太多！

許多人外出逛街或旅遊，時常會出現找廁所解決生理需求等情況，然而多數人對於「上公廁」感到非常排斥，因為大多會碰到又髒又臭的恐怖景象。示意圖。（資料照）

許多人外出逛街或旅遊，時常會出現找廁所解決生理需求的情況，然而多數人對於「上公廁」感到非常排斥，因為大多會碰到又髒又臭的恐怖景象。日前一名女網友發文抱怨，認為不管去哪裡上公廁，一進去都會看到各種髒亂且臭氣熏天的恐怖景象，讓她感到相當無奈，文章一出，掀起大批網友共鳴。

該名女網友在PTT以「公廁通常都好髒」為標題發文，直言自己最近的運氣有點差，因為她外出不論到哪裡，去上公廁都會看到超級恐怖的髒亂畫面。原PO透露，她日前到百貨公司上廁所時，一踏進去就看到地板像被颱風掃過一樣濕，味道更是臭到不行，讓她不解指出，「到底為什麼馬桶明明就在那裡，偏偏還會有人尿到外面。」

該文曝光後，引起大批網友共鳴，紛紛留言直呼，「真的不敢上公廁」、「流動廁所更可怕」、「我連捷運站的廁所都不會上」、「女廁的命案現場，懂的都懂」、「因為沒水準的人比想像中的多很多」、「每次打開（廁所門）都像開盲盒，驚喜換成驚嚇」、「所以我都不敢去公廁上廁所，我連捷運站的廁所都不會上」。

還有其他人分享自己遇過的恐怖經歷，「蹲式的很容易踩到尿，超噁」、「最近還遇過一顆大便在地板上的」、「我都準備酒精，認真清潔好才上」、「有些人硬要蹲在馬桶上，會亂噴」、「最怕的是那種只剩一間能上沒得選，我都要先清潔擦拭過才敢上」「那些人以為自己屁股是黃金做的，我看過沾血大塊衛生棉貼牆壁，故意……」。

