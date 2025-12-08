繳550元電費中發票千萬大獎 幸運兒在嘉義

台電嘉義區營業處開出1000萬元特別獎發票，南區國稅局嘉義市分局貼紅榜祝賀。（台電嘉義區處提供）

財政部日前公布今年9、10月統一發票中獎清冊，台電嘉義區營業處開出的一張550元電費發票中1000萬元特別獎。財政部南區國稅局嘉義市分局今到台電嘉義區處張貼紅榜分享喜氣，台電嘉義區營業處提醒，紙本繳費單據等同發票，務必攜帶繳費單據紙本自即日起至明年3月5日兌獎，以免錯失千萬大獎。

台電嘉義區處處長許墩貴表示，繳費單等同發票，上方登載著電子載具號碼，如民眾幸運中獎，除使用共通性載具或已載具歸戶者，由財政部自動通知兌獎外，台電會主動寄出中獎通知，中獎民眾可持已繳費的繳費通知單，或持繳費憑證至超商事務機列印中獎發票證明聯兌獎，申辦電子帳單用戶，可自行列印紙本帳單兌獎，申辦金融機構及郵局代繳用戶4000元以下小額獎金則會直接匯入原代繳帳號。

此外，使用共通性載具及載具歸戶民眾在開獎前如有設定獎金自動匯款，獎金會直接匯入帳戶，未設定者仍需至超商多媒體事務機列印紙本發票兌獎，用戶若想主動查詢是否中獎，可以在開獎當月29日後，以「載具號碼」自行至台電公司網站查詢，或利用4大超商多媒體機（統一超商ibon、全家Famiport、萊爾富Life-ET、OK 便利商店OK.go）查詢。

台電嘉義區處表示，一般住家、小商店、小型工廠非申辦金融機構及郵局代繳用戶，可透過17家行動支付APP或台灣Pay繳納電費，掃描帳單的二維條碼快速繳費；台灣電力App也提供超商條碼、線上信用卡刷卡及部分行動支付功能，電費即查即繳，如電費發票中獎，繳費時未輸入手機條碼或電費代繳戶，除寄送紙本通知外，APP會推播發票中獎通知給綁定中獎電號的會員帳號。

