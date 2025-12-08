為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    封鎖小紅書一年「怎麼做」？數發部這樣回應

    2025/12/08 12:46 記者邱巧貞／台北報導
    數發部表示，此次封鎖小紅書由TWNIC執行，直接停止解析小紅書的特定網域。（資料照，中央社）

    中國社交平台「小紅書」近兩年在台涉入逾1700件詐騙案件，在我國國安與資安檢測中15項指標全數不合格，且未配合政府要求改善反詐與資安機制，我政府下令實施一年封鎖令。數發部指出，此次是直接進行技術封鎖，依法停止解析特定網域名稱。

    警方指出，小紅書已淪為詐騙溫床，卻多次未回應、未改善、未配合調查，最終依據詐欺犯罪危害防制條例規定，由內政部警政署刑事警察局發布行政命令，要求對其相關網域執行「網際網路停止解析與限制接取」。

    數發部表示，此次作法是直接從網路基礎建設層級進行技術封鎖，負責實際執行的財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）依據《詐欺犯罪危害防制條例》第42條做成之行政處分，命停止解析特定網域名稱，TWNIC依法啟動DNS RPZ（Response Policy Zone）相關技術措施。

    DNS RPZ是TWNIC依法執行主管機關或法院之裁定或處分而實施的技術機制，適用於經主管機關或法院認定涉及違法、危害公共安全或損害重大公共利益的網域名稱。

