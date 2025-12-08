為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鄭怡首次恆春獻唱〈月琴〉 最強民歌陣容12/13、1214劇場館演出

    2025/12/08 12:38 記者羅欣貞／屏東報導
    〈月琴〉原唱鄭怡將於恆春文化中心劇場館「民歌演唱會」帶來多首成名。（圖由屏東縣政府提供）

    〈月琴〉原唱鄭怡將於恆春文化中心劇場館「民歌演唱會」帶來多首成名。（圖由屏東縣政府提供）

    「再唱一段思想起……」唱了44年的〈月琴〉，民歌時代極具代表性的女聲鄭怡，將首度在民謠故鄉獻唱經典之作，為恆春文化中心劇場館開幕系列再添亮點；《流金歲月民歌演唱會》將於12月13日、14日深情登場，10多位重量級民歌手齊聚一堂，為新劇場館獻上最具歷史情感的祝福。

    以〈小雨來得正是時候〉、〈月琴〉等經典作品奠定民歌時代印記的鄭怡，清亮卻深情的歌聲跨越世代，依然動人。這次特別將月琴作為演出重要象徵，向恆春流傳上百年的民謠文化致敬。

    鄭怡表示，〈月琴〉陪伴她走過44年歲月，過去的演唱全憑腦海中對恆春的想像，如今終於能踏上真正的民謠故鄉舞台，親自感受歌曲裡的場景，不只興奮、感動，更是人生難得的機會，「這次將把自己最精華的成名曲獻給歌迷」。她也笑稱，此趟南下最期待的，除了面對觀眾唱出最深刻的情感，就是能品嚐在地招牌甜品「綠豆蒜」，是台北吃不到的美味。

    屏東縣政府文化處表示，此次節目陣容堪稱「最強民歌天團」，由資深民歌手李明德擔任主持，並集結 邰肇玫、金智娟、許景淳、施孝榮、南方二重唱、葉佳修、方季惟、曾淑勤、周治平等黃金世代歌手輪番登台。不僅是一場跨世代音樂匯流，更是一場讓民歌「回到民謠的土地」的文化盛事，用音樂重新認識這片擁有深厚文化底蘊的美麗土地。

    文化處表示，劇場館開幕系列節目繼阿卡貝拉音樂劇以及台灣民謠大師陳明章音樂會，接連開紅盤，全場爆滿。本週末登場的《流金歲月民歌演唱會》，邀請多位重量級民歌手演出，以最溫暖的歌聲向恆春致敬，也期望在新開館的文化中心，開啟屬於恆春的下一段文化篇章。

    恆春文化中心劇場館本月6日啟用。（圖由屏東縣政府提供）

    恆春文化中心劇場館本月6日啟用。（圖由屏東縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播