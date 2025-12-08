為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    石崇良哀悼連文彬辭世 懷念他生前學問淵博又風趣

    2025/12/08 12:12 記者侯家瑜／台北報導
    衛福部長石崇良（中）出席 TACTC成立大會，談及連文彬辭世難掩哀悼。左為台北醫學大學吳麥斯校長、右為聯盟籌備共同召集人傅雲慶。（記者侯家瑜攝）

    衛福部長石崇良（中）出席 TACTC成立大會，談及連文彬辭世難掩哀悼。左為台北醫學大學吳麥斯校長、右為聯盟籌備共同召集人傅雲慶。（記者侯家瑜攝）

    台灣臨床試驗中心聯盟（TACTC）集結全台32家醫療及研究機構，打造臨床試驗「國家隊」，今（8日）舉辦成立大會，衛福部長石崇良也出席見證。然而同日，醫界傳來不捨消息，被譽為心臟醫學泰斗、台大內科教授連文彬於6日辭世，享耆壽99歲，石崇良稍早受訪時透露，昨日便已得知消息，心情相當沉重。

    石崇良回憶起自己在台大醫院擔任住院醫師時，曾接受連文彬教授的指導，「他學術成就非常高，是國內第一位執行體內放置心臟節律器的專家，也是 EPS（心臟電氣生理檢查）的創始者。」

    石崇良感慨表示，台灣許多知名的心臟專家，幾乎都出自連文彬門下，影響深遠。他雖然後來未選擇走心臟科，但仍記得當年受教的經驗，「連教授學問淵博，又很風趣，他自稱是『冷面笑匠』，講笑話時自己都不會笑。」語氣中充滿敬重與懷念。

    而連文彬教授畢生奉獻醫療逾半世紀，是台灣心臟電生理領域的開創者，不僅推動心臟節律器植入技術，更奠定心臟電氣生理檢查在台灣的發展。此外，他也曾擔任已故前總統李登輝的醫療小組召集人長達2年，是國內深受敬仰的重量級學者。

