台灣青年傳愛世界 清大、輔大志工團獲特優肯定

教育部青年署長陳雪玉（右三）頒發特優給輔仁大學醫學院坦尚尼亞醫療服務志工團。（圖由教育部提供）

教育部推動青年海外和平志工服務，青年署今（2025）年共補助113組團隊前往20國進行志工服務，「清華大學國際志工肯亞暨莫三比克先行團」募集筆記型電腦，為當地學生打造永續的資訊教育環境，進行長期的教育投資；「輔仁大學坦尚尼亞醫療服務志工團」深入坦尚尼亞，運用醫學專長提供基本醫療檢查、健康教育與資源支援，皆獲特優殊榮肯定。

青年署長陳雪玉表示，青年海外志工團隊從在地出發、連結國際的服務能量，透過長期的海外志願服務，為服務地區帶來永續性的影響，青年志工也從服務中獲得難得的學習和成長，青年署將持續支持海外志工服務，希望能將台灣青年的貢獻和熱情送到世界上各個需要的地方。

請繼續往下閱讀...

在「團隊籌建與傳承延續」類別中，除了輔仁大學「坦尚尼亞醫療服務志工團」及清華大學「國際志工肯亞暨莫三比克先行團」獲特優，中國文化大學「 泰JOB喚心服務計畫國際志工團」、國防醫學大學「牽著尼，醫起走，享尼尼泊爾國際志工團」亦獲特優肯定。評審團表示，志工招募是影響團隊建構是否成功的因素，建議團隊需將團員的期待融入服務目標，若能在國內先行磨合，例如先有共同在國內進行志願服務的合作經驗，再到海外進行志願服務，成效更佳。

此外，在「需求評估及對應方案」類別，「台北醫學大學飛洋國際服務團」透過衛生教育與教師培訓的Train the Trainer計畫，將疾病防治與藥品知識帶到柬埔寨，型塑對社區長期影響力。評審肯定團隊能透過調查與訪談利害關係人的第一手資料，精準評估在地需求及規劃相關配套措施。

在「服務成效與評估」類別中，「台北醫學大學楓杏海外史瓦帝尼醫療服務隊」以醫療服務為核心，致力改善當地醫療資源、推廣正確醫學觀念，從潔牙習慣的建立降低孩童未來的牙科治療需求；「中原大學海外志工隊」推動柬埔寨村落兒童教育，建立在地化英語教學機制，並培訓在地高中生成為課堂骨幹教師，藉以創造村落學童不間斷的英語學習機會。

青年署長陳雪玉（左三）頒發特優給清華大學國際志工肯亞暨莫三比克先行團。（圖由教育部提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法