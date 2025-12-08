12/08 各報重點新聞一覽

國民黨主席鄭麗文曾表態有意與中共總書記習近平會面，據本報掌握，國民黨已與北京達成共識，鎖定農曆年前後展開「鄭習會」。（記者劉曉欣攝）

自由時報

鄭習會農曆年前後登場 傳北京開條件：擋下賴清德軍購

國民黨主席鄭麗文曾表態有意與中共總書記習近平會面，據本報掌握，國民黨已與北京達成共識，鎖定農曆年前後展開「鄭習會」；不過，北京對綠營出身的鄭相對陌生，且憂心國民黨在地方大選再次「偏離航道」，提出「堅決反對賴清德總統提出的國防特別預算」等「三張門票」作為前提。

請繼續往下閱讀...

詳見鄭習會農曆年前後登場 傳北京開條件：擋下賴清德軍購。

共軍殲-15兩度雷達照射日本F-15 中國敵意行為 日防衛省強烈抗議

日本防衛省罕見地在七日凌晨召開臨時記者會，指控中國殲-15戰機六日在日本近海，兩度對日本F-15戰機進行極具挑釁意味的「雷達照射」，已向中方提出強烈抗議。中方則反指日機嚴重影響中國海軍訓練，要求日方停止「污衊抹黑」。這起事件被視為日中兩國近年來最嚴重的軍事衝突。

詳見共軍殲-15兩度雷達照射日本F-15 中國敵意行為 日防衛省強烈抗議。

全面檢討老舊民宅耐震度 公寓大廈耐震資訊網 明年推出

台灣多地震，但全台逾卅年老屋約五五四萬多宅，急需檢討耐震度，國家地震工程研究中心推出「街屋耐震資訊網」供五層以下透天厝查詢耐震風險，明年更將升級推出「公寓大廈」版本，讓更多人了解自宅安全性。

詳見全面檢討老舊民宅耐震度 公寓大廈耐震資訊網 明年推出。

聯合報

美防長：無意改變台灣現狀…以實力嚇阻中國 「但不會有不必要對抗」

美國國防部長赫塞斯六日表示，美國將以實力而非對抗來嚇阻中國，並尋求力量平衡；美國在印太地區的嚇阻不是為了支配中國，而是要確保中國無法主宰美國或其盟友。他也說，華府無意改變台灣現狀。

詳見美防長：無意改變台灣現狀…以實力嚇阻中國 「但不會有不必要對抗」。

共機雷達照射日戰機 日相高市抗議

日本七日指控中共解放軍殲—十五戰機六日在沖繩本島東南方公海上空，兩度以雷達照射執行防空識別任務的航空自衛隊Ｆ—十五戰機。共軍反控日機多次抵近中國海軍訓練海空域「滋擾」，嚴重影響中方正常訓練，有關炒作與事實完全不符。

詳見共機雷達照射日戰機 日相高市抗議。

中國時報

法案公布不執行 深綠學者：摧毀國家

行政院提《財政收支劃分法》覆議案遭立法院否決，行政院長卓榮泰於5日強硬表示，「行政院沒有必須執行的壓力」，恐掀憲政風暴，在綠營中引發討論。成大電機系教授李忠憲7日指出，這其實是一條比惡法本身更恐怖的道路，可能比惡法更快摧毀國家，當法律從命令變成選擇題，法治正式被人治取代，中華民國憲法與威瑪憲法一樣將走到終結。

詳見法案公布不執行 深綠學者：摧毀國家。

陸主導太平洋 美掌控西半球、歐洲

美國戰爭部長赫格塞斯6日猛烈抨擊後冷戰時代的美國外交政策，並宣稱美國「烏托邦式理想主義」時代已結束。美國政治新聞網《Politico》認為，赫格塞斯的演講凸顯「川普2.0」政府轉而承認「大國勢力範圍」政策，意即中國主導太平洋，西半球和歐洲地區由美國主導，至於俄羅斯則甚少被提及。

詳見陸主導太平洋 美掌控西半球、歐洲。

日本防衛省罕見地在七日凌晨召開臨時記者會，指控中國殲-15戰機六日在日本近海，兩度對日本F-15戰機進行極具挑釁意味的「雷達照射」，已向中方提出強烈抗議。（美聯社）

國家地震工程研究中心架設「街屋耐震資訊網」，5層樓以下的街屋（透天厝），民眾可輸入資料，取得自家是否耐震，供後續補強策略決定。（國震中心提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法