鄭習會農曆年前後登場 傳北京開條件：擋下賴清德軍購

國民黨主席鄭麗文曾表態有意與中共總書記習近平會面，據本報掌握，國民黨已與北京達成共識，鎖定農曆年前後展開「鄭習會」。（記者劉曉欣攝）

國民黨主席鄭麗文曾表態有意與中共總書記習近平會面，據本報掌握，國民黨已與北京達成共識，鎖定農曆年前後展開「鄭習會」；不過，北京對綠營出身的鄭相對陌生，且憂心國民黨在地方大選再次「偏離航道」，提出「堅決反對賴清德總統提出的國防特別預算」等「三張門票」作為前提。

憂國民黨「偏離航道」提「三張門票」

據北京涉台系統及國民黨內部消息，儘管國民黨二位副主席蕭旭岑、張榮恭十月底、十一月初先後會見中國國台辦主任宋濤，多次保證會全力將鄭麗文「我是中國人」主張變成台灣社會主流，悄然換軌的「各表一中」立場，也不會因選舉壓力倒退回「一中各表」，宋濤仍清楚轉達，若要促成「鄭習會」，國民黨必須拿出「堅定走在歷史正確軌道」的態度，並具體展現在對三件事的劍及履及上。

北京所提的「三張門票」包括：一、賴清德打算「以武謀獨」、「倚美謀獨」的「玩火行為」必須被堅決撲滅，賴政府提出的軍事採購預算不該通過；第二、各種以限制、歧視大陸配偶，以及阻止大陸人民往來經商投資的「國安法制」立法進程，應該即刻阻止；第三、樂見國民黨堅定重申以中國統一作為目標的發展軸線，但應提出體制改革與具體行動。

知情人士表示，國民黨隨即啟動討論，張榮恭也旋即再次赴中回覆。據轉述，十一月十四日的閉門會議中，在聽取國民黨回覆將確保基於「各表一中」的「原汁原味」九二共識，以及北京提出的相關議題後，宋濤當場表示，未來將開啟兩岸新互動模式，讓重啟的「國共論壇」成為兩岸最重要及代表性的交流平台。宋濤更直接點名國民黨須有進一步作為，推動鄭麗文「我是中國人」主張，意味著「三張門票已經湊齊」。

國民黨嚴正聲明：「門票說」惡意揑造

國民黨對此嚴正聲明，報導純屬捏造，兩位副主席出訪大陸時間，遠早於賴清德總統投書美媒，自曝增加四百億美元軍購。有沒有三個行動的「門票說」？是否廢除反共條款？國民黨強調，鄭主席已多次宣示，只要有助於兩岸和平、人民安居樂業，國民黨都願承擔責任，但不齒惡意揑造的「門票說」。

