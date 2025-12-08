共軍殲-15兩度雷達照射日本F-15 中國敵意行為 日防衛省強烈抗議

日本防衛省罕見地在七日凌晨召開臨時記者會，指控中國殲-15戰機六日在日本近海，兩度對日本F-15戰機進行極具挑釁意味的「雷達照射」，已向中方提出強烈抗議。（美聯社）

日本防衛省罕見地在七日凌晨召開臨時記者會，指控中國殲-15戰機六日在日本近海，兩度對日本F-15戰機進行極具挑釁意味的「雷達照射」，已向中方提出強烈抗議。中方則反指日機嚴重影響中國海軍訓練，要求日方停止「污衊抹黑」。這起事件被視為日中兩國近年來最嚴重的軍事衝突。

日相高市早苗：深感遺憾

日本首相高市早苗七日表示，對此事「深感遺憾」，但也強調日方將「冷靜而堅定地」執行日本周邊海空域的警戒監視任務。

防衛省指出，此事發生於六日下午四時卅二分至卅五分之間，地點位於沖繩本島東南方的公海上空，從中國航空母艦「遼寧號」起飛的殲-15戰機，對日本航空自衛隊正在執行針對侵犯領空應對任務的F-15戰機，進行間歇性的雷達照射。隨後，下午六時卅七分至七時八分之間，另一架F-15戰機也遭中國軍機雷達照射，所幸自衛隊戰機和飛行員均未受到損害。

「路透」指出，雷達照射意指戰機的雷達被啟動並鎖定目標，形同發出潛在攻擊的訊號，可能迫使被瞄準的飛機採取規避行動，是極具威脅性的舉動。這是防衛省首次公布自衛隊機遭到中國軍機雷達照射。二〇一三年一月，中國海軍船艦也曾在東海公海海域，以射擊時使用的射控雷達照射海上自衛隊護衛艦。

遼寧號五日起在沖繩近海航行，六日上午與三艘飛彈驅逐艦共同通過沖繩本島與宮古島之間海域，向太平洋航行。日方基於已確認中國戰機與直升機起降，出動F-15警戒共軍是否有侵犯日本領空的情形。

中方反指日機 嚴重影響訓練

對於日方指控，中國海軍發言人王學猛辯稱，遼寧號編隊當時在宮古海峽以東海域「正常組織」艦載戰機飛行訓練，且事先公布訓練海空域，但日機在中方訓練期間，多次抵近共軍訓練海空域滋擾，嚴重影響中方訓練及危及飛行安全，「日方有關炒作與事實完全不符」。

