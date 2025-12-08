全面檢討老舊民宅耐震度 公寓大廈耐震資訊網 明年推出

國家地震工程研究中心架設「街屋耐震資訊網」，5層樓以下的街屋（透天厝），民眾可輸入資料，取得自家是否耐震，供後續補強策略決定。（國震中心提供）

台灣多地震，但全台逾卅年老屋約五五四萬多宅，急需檢討耐震度，國家地震工程研究中心推出「街屋耐震資訊網」供五層以下透天厝查詢耐震風險，明年更將升級推出「公寓大廈」版本，讓更多人了解自宅安全性。

國震中心：盼更多人了解自宅安全

國研院國震中心主任歐昱辰表示，中心研究全台「地震力」數據，如盆地效應、震源放大、土質軟硬等影響，再研發耐震技術，並撰寫各類耐震規範，九二一大地震後，政府啟動公有建築及橋梁耐震補強，中心協助上萬棟學校，但台南維冠大樓倒塌導致上百人死亡，讓全台約五五四萬多宅的老舊民宅也急需檢討耐震度。

請繼續往下閱讀...

為此，國震中心從二〇二〇年起成立私有建築弱層補強專案辦公室，已補強一七一棟；也推出「街屋耐震資訊網」，可評估五層以下透天厝，歐昱辰表示，民眾只需輸入地址等資料，就可得到是否有耐震疑慮，繼而考慮補強，明年將推出針對公寓大廈的版本，供民眾自行查詢建物耐震風險。

不過，歐昱辰坦言，老屋產權複雜，耐震補強還需額外掏錢（初評費每棟樓約數萬元到數十萬元，補強工程則每戶還要自付數萬元到廿萬元不等），加上耐震設計需耗費數個月，工程又要三到六個月，住戶多無意願；但有個成功案例，花蓮〇四〇三地震當下，天王星飯店旁的一棟旅館因提前補強而撐過強震，讓屋主還想多裝幾根BRB（挫屈束制支撐）再加強。

街屋耐震資訊網網址：https://streethouse.ncree.org.tw/。

