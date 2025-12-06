楓葉紅似火！福壽山、武陵楓紅進入最佳觀賞期

楓葉紅似火！福壽山、武陵楓紅進入最佳觀賞期2025/12/06 08:53 記者張軒哲／台中報導
福壽山農場賞楓季將進入尾聲，遊客要把握最後二週賞楓時間。（記者張軒哲攝）
時序入冬，台中市高山景點武陵、福壽農場已進入紅葉最佳觀賞期，遊客上山賞楓紛紛喊值回票價。福壽山農場今日指出，目前松廬東側楓葉已全部轉色，松廬庭院預計下週最美，今年賞楓期即將進入尾聲，遊客要把握這兩週最後賞楓時間。
近日溫度下降，大梨山楓葉轉紅，福壽山農場鴛鴦湖與松廬紅葉飄飄，楓紅進入最美時期，松廬楓紅已進入最佳賞楓期，農場湧入大批賞楓遊客，吸引新人在楓樹下拍婚紗，昨日也有氣象主播上山取景。
武陵農場指出，場部行政中心楓紅進入高峰期，醒獅園旁青楓小徑青楓葉子逐漸變色，從綠轉黃再到橘紅，山谷繽紛多彩，想收集武陵最浪漫的秋色，要把握近日最後機會。
至於林業署大雪山國家森林遊樂區已逐漸變色，隨著溫度驟降，近日進入最佳觀賞期，吸引遊客上山賞楓、觀雲海，也可巧遇長鬃山羊、藍腹鷴等可愛動物。
福壽山農場楓葉紅似火，進入最佳觀賞期。（記者張軒哲攝）
武陵農場楓紅飄飄，秋色繽紛。（記者張軒哲攝）
武陵農場金黃色銀杏綿延山谷，吸引遊客拍美照。（記者張軒哲攝）
