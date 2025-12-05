全聯鯛魚排檢驗出錯 食藥署派員訪視高市衛生局實驗室

高市衛生局檢驗全聯販售的「台灣鯛魚排」爆烏龍。（衛生局提供）

日前高雄市衛生局公布全聯販售的「台灣鯛魚排」檢出禁用抗生素，昨日證實是烏龍一場，疑似是離職女研究助理變更檢驗設定值所致。衛福部食藥署品質監督管理組長遲蘭慧說，今日食藥署派出4名負責實驗室管理、檢驗技術專業的同仁，協同南區區管中心人員前往了解實驗室情況。

遲蘭慧指出，實驗室認證週期為3年，各衛生局實驗室依規定須設有品質管理系統，食藥署在其認證週期期間，至少會前往訪視1次，並確認實驗室認證項目檢驗情況。

請繼續往下閱讀...

對於這次檢測異常事件，遲蘭慧說，昨日已經接到高雄市衛生局通知，初步認為高雄市衛生局實驗室的品質管理系統應有需要加強的地方，因此派出4名同仁南下高雄進行訪視，其中包括負責實驗室管理、檢驗技術專業的同仁，今日整日調查後應會有初步結果。

遲蘭慧表示，除食藥署派員了解情況，高雄市衛生局也已經啟動檢討機制，釐清為何人員沒有落實標準程序，並確認標準程序、人員服從度、複核機制等是否有需要改進之處，後續食藥署也會檢視衛生局提出的方案是否有效。

此外，遲蘭慧提到，雖高雄市衛生局實驗室設有相關標準程序，但很多錯誤往往是人為所致，品質管理系統無法完全避免錯誤，但可協助在突發情況發生後，迅速追溯問題原因並進行改善。

遲蘭慧說，由於這次事件仍在調查階段，高雄市衛生局已暫停動物用藥相關檢驗，至於先前其他檢驗項目是否也可能出現錯誤，食藥署這次訪視中也會確認這次事件屬於個案、或是存在系統性問題，並要求高雄市衛生局進行調查。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法