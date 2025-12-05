為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    資收翁紙箱散落一地 南港高工6生1暖舉被讚爆

    2025/12/05 16:05 記者甘孟霖／台北報導
    南港高工6名學生協助資收戶老伯（左1）撿拾資收物，感動數萬網友。（翻攝自threads）

    南港高工6名學生協助資收戶老伯（左1）撿拾資收物，感動數萬網友。（翻攝自threads）

    近日一則溫馨畫面於社群平台流傳，6名南港高工學生見到資收老伯的資收物散落一地，立即上前幫忙，畫面讓網友們大感暖心，貼文破3萬愛心。南港高工校方指出，熱心學生們來自土木科一年級，將依程序公開表揚記小功。

    一名學生在threads上貼出影片，指出該位資收戶老伯疑似因為繩子沒綁好，所以資收物全部倒下來，還好他們剛好路過。畫面中可見6位身穿運動服的學生熱心上前，幫老伯拾起紙箱協助歸位到車上。

    影片曝光後，至今累積超過3萬愛心，網友都大讚學生實在太暖，「不簡單!學校一定要記嘉獎給他們才行」、「這真的是家庭裡最高級的炫富，爸爸媽媽一定超級以你們為傲」、「這群學生真的好善良跟溫暖」、「學校以及家長都教的好，謝謝同學們身體力行當個好公民」。

    南港高工表示，昨日有獲知學生們的善行，確認學生們為土木科一年級學生，對於學生真誠、主動的助人之舉深受感動，將於公開場合予以表揚，並依程序辦理敘獎記小功；也希望學生的善行能夠感染到社會，讓更多人感受這份溫暖與善意。

    校方轉述學生說法，學生們表示這都是應該的，當時看到紙箱掉落也影響交通，老伯需要幫忙，因此才會上前協助。

    在 Threads 查看

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播