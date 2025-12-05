資收翁紙箱散落一地 南港高工6生1暖舉被讚爆

南港高工6名學生協助資收戶老伯（左1）撿拾資收物，感動數萬網友。（翻攝自threads）

近日一則溫馨畫面於社群平台流傳，6名南港高工學生見到資收老伯的資收物散落一地，立即上前幫忙，畫面讓網友們大感暖心，貼文破3萬愛心。南港高工校方指出，熱心學生們來自土木科一年級，將依程序公開表揚記小功。

一名學生在threads上貼出影片，指出該位資收戶老伯疑似因為繩子沒綁好，所以資收物全部倒下來，還好他們剛好路過。畫面中可見6位身穿運動服的學生熱心上前，幫老伯拾起紙箱協助歸位到車上。

請繼續往下閱讀...

影片曝光後，至今累積超過3萬愛心，網友都大讚學生實在太暖，「不簡單!學校一定要記嘉獎給他們才行」、「這真的是家庭裡最高級的炫富，爸爸媽媽一定超級以你們為傲」、「這群學生真的好善良跟溫暖」、「學校以及家長都教的好，謝謝同學們身體力行當個好公民」。

南港高工表示，昨日有獲知學生們的善行，確認學生們為土木科一年級學生，對於學生真誠、主動的助人之舉深受感動，將於公開場合予以表揚，並依程序辦理敘獎記小功；也希望學生的善行能夠感染到社會，讓更多人感受這份溫暖與善意。

校方轉述學生說法，學生們表示這都是應該的，當時看到紙箱掉落也影響交通，老伯需要幫忙，因此才會上前協助。

