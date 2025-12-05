已裝設AIOT廚餘養豬戶若轉飼料養豬 環境部：設備費全額補助

環境部次長沈志修。（記者楊媛婷攝）

廚餘養豬於2027年元旦落日，明年則是過度轉型期，環境部今（5日）表示，廚餘養豬場即時AIOT監控設備費用由該部補助5成，截至3日為止，裝設有AIOT即時監控的廚餘養豬場有30家，因應農業部提出廚餘養豬戶轉飼料養豬方案，已裝設AIOT養豬場轉飼料養豬，設備費用由環境部全額負擔。

政院昨宣布廚餘養豬於2027年元旦起完全禁止，2026年為轉型期，符合資格的養豬戶可用正面表列的事業廚餘，如取得餐飲商業登記的餐廳、學校、軍隊、監獄等機關剩食，超市賣場的過期食品，還有食品加工廠的剩餘材料或動物性廢渣、屠宰下腳料與植物性殘渣等，這些廚餘養豬戶都要裝設即時監控系統，並且廚餘車都要加裝GPS，監控系統設備費由環境部補貼5成，GPS費用由農業部全額負擔。

環境部次長沈志修進一步說明，取得環境檢核證明的廚餘養豬場有421場，林左祥表示，環境部提供5成監視設備費用補助，因農業部也提供廚餘養豬戶轉型成飼料養豬戶措施，已裝設AIOT的廚餘養豬戶若轉為飼料養豬戶，AIOT設備費將全額由環境部吸收。

因應廚餘養豬將於2027年元旦起完全落日，沈志修表示，各縣市也都提出去化廚餘的措施，包含設置生質能源場、將廚餘轉為堆肥處理等，桃園觀音工業區內就有設置一生質能場，可處理生熟廚餘，日處理量可到135噸，台中外埔也有生質能處理場，日處理量目前為80噸，台中市府表示可再提高到120噸，南投也將於2028年底完成 日處理量可達1百噸的生質能源處理場，台南也在規劃在循環園區成立日處理量可到150噸廚餘的生質能源處理場。

環管署副署長林左祥進一步說明，目前國內各廚餘處理設施（含生質能、黑水虻去化、堆肥等）每天可到1720公噸，隨各地方政府提出提高全國廚餘設施量能規劃，2027年底每天處理量可到2119噸，設施量能會超過日廚餘量的2115公噸，2028年底每天廚餘處理量能更可到2529噸。

沈志修表示，隨國內要求飛機的航空燃油都必須使用一定程度的生質燃料，認為未來生質能源處理場前景可期，也會有一定用量。

