爆Threads所在地被標「中國」！ 愛莉莎莎發聲：我也很好奇

Threads近日推出新功能，網友可以查詢其他帳號主人「所在地點」，一票假扮台灣人的中國網軍因此現形。不過，有網友意外發現百萬網紅「愛莉莎莎」所在地也被標在中國，引發熱議。對此，愛莉莎莎親自在相關貼文下留言表示，「我也很好奇」，她也澄清，當網紅這八年來從沒去過中國，帳號也沒有給別人經營。

Threads最近新增查詢用戶所在地功能，使用者只要對著其他用戶個人檔案，就會顯示該用戶的所在地點。結果大量假冒台灣人的中國網軍因此現形，其中甚至有訂閱高達數十萬的粉專也被抓包。

另外，有網友發現，最近人在國外旅遊的愛莉莎莎所在地點也在中國，引發大量討論。對此，愛莉莎莎在一篇相關討論下表示：「我也很好奇（為什麼在中國）」。她澄清，當網紅這八年來，從沒去過中國，帳號也沒有別人經營，都是親自經營的。她也推測，被標在中國，可能與她在香港轉機有關。

針對網路上種種傳言、推測，她不滿表示：「連這樣都可以被拿出來獵巫，嗯...真有當年文革的作風。」也嗆網友：「編故事大師你要不要去寫小說？」

不過，有香港網友指出，若人在香港，Threads會標註所在地是「香港」，而愛莉莎莎到目前為止，所在地仍在「中國」，為何被標註在中國，原因仍待近一步釐清。

