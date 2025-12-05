為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    台積電嘉義設廠帶動商機 連鎖烘焙坊開張響應公益推暖心卡

    2025/12/05 12:43 記者林宜樟／嘉義報導
    地方人士及社福團體等打開禮物箱。（記者林宜樟攝）

    地方人士及社福團體等打開禮物箱。（記者林宜樟攝）

    台積電在嘉義科學園區設廠，嘉義廠先進封裝第7廠（AP7）昨天進機，而看好台積電帶來的就業人潮與商機，台灣烘焙與咖啡連鎖品牌「多那之集團」在鄰近設點，位於縣治特區的嘉義朴子祥和門市經試營運後今天開張，並舉辦「甜甜暖心加一起」公益活動，推出「甜甜暖心卡」認購機制，引發地方鄉親踴躍響應，截至今天已累積超過 300 份愛心認購，協助需要的民眾溫飽。

    朴子市長吳品叡、六腳鄉長黃鉦凱、東石鄉長林俊雄、衛福部朴子醫院院長曹承榮、行政院顧問何嘉恒、天主教會嘉義教區安仁家園院長謝孟潔及八野爺創辦人吳品諭等今天參與公益行動，活動由返鄉青年組成的多那之門市團隊發起，秉持支持在地、關懷弱勢的理念，透過暖心卡方式，讓民眾以50元購卡，其中25元由店家加碼吸收，推動「你一半、我一半」的公益模式，民眾購買後將暖心卡掛於店內的「甜甜樹」，由有需求的鄉親至店內自由領取，可兌換麵包及飲品一份，象徵社區互助、共享溫暖。

    今天該門市推出多項商品優惠，同步開放暖心卡義賣，吸引許多民眾到場，該門市表示，短短時間內認購數量突破300份，顯示地方對公益行動高度支持，也反映出社區間緊密的互助精神，「希望這樣的方式能讓更多人感受到溫暖，不僅吃得飽，也能知道社會上有人在關心他們」。

    多那之集團表示，近年推動社會公益如物資捐贈、關懷活動，曾舉辦「小小多那之・甜甜暖心」計畫，邀請孩童到店體驗小店長，落實從企業到下一代的公益教育，暖心行動將持續進行，希望能吸引更多企業與民眾共同參與，讓更多弱勢民眾獲得幫助。

    多那之嘉義朴子祥和門市開幕。（記者林宜樟攝）

    多那之嘉義朴子祥和門市開幕。（記者林宜樟攝）

    地方人士及社福團體等一同將甜甜暖心卡掛上甜甜樹。（記者林宜樟攝）

    地方人士及社福團體等一同將甜甜暖心卡掛上甜甜樹。（記者林宜樟攝）

