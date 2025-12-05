為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    彰化廚餘送焚化每噸6千元讓老闆崩潰 環局推半年專案符合條件減半收

    2025/12/05 12:42 記者張聰秋／彰化報導
    彰化縣熟廚餘原可供養豬，如今只能送焚化處理，禁止餵豬。（記者張聰秋攝）

    彰化縣熟廚餘原可供養豬，如今只能送焚化處理，禁止餵豬。（記者張聰秋攝）

    明（2026）年起，家用廚餘將不得再用於養豬，並設一年緩衝期，後（2027）年開始全面禁用。彰化縣目前將回收廚餘交由焚化處理，依照溪州焚化廠的事業與生活廢棄物處理費標準，每公噸費用約6000元，由於餐飲與團膳業者大喊負擔沉重，彰化縣環保局研議推出為期半年的專案，只要業者以專車將廚餘直接送入焚化廠，且未混入任何家用垃圾，收費可減半，每公噸僅收3000元。

    減半後的費率與過去交由廚餘養豬代回收業者的價格相近。環保局長江培根表示，專案辦法待縣長簽核後即可上路。

    全縣每月廚餘量約1600公噸，包含公所清潔隊回收的家用廚餘，以及餐飲、機關學校與團膳業者等來源。禁用廚餘養豬後，這些廚餘全數改送溪州焚化廠焚燒，焚化量占全廠垃圾處理量不到5％，對處理量能影響不大，目前足以消化全縣廚餘，不存在處理缺口問題。

    不過，自從台中爆發非洲豬瘟疫情後，中央10月22日公告禁餵豬隻吃廚餘，隔天彰化縣全送焚化爐燒毀，制度改變後，公所瞬間少了賣廚餘給代回收業者的收入，還要額外支付焚化處理費，學校團膳與機關餐飲業者則因為之前廚餘交給代回收處理業者，每公噸約2、3000元，一下多了一倍費用，業者哀鴻遍野。

    江培根指出，業者向環保局抱怨與反應現實，為了避免衍生廚餘被濫倒亂丟，開會討論研議調整廚餘進廠處理費，暫定每公噸3000元，比一般處理費便宜一半，條件一定要廚餘專車，不能與家用垃圾混合，草案計畫正在簽核中，確定後就會開始實施，試做半年視成效再滾動檢討。

    彰化縣研議半年專案，減半收取廚餘進焚化廠處理費用，以讓業者落實廚餘送焚化處理，嚴禁餵豬與亂倒。（彰化環保局提供）

    彰化縣研議半年專案，減半收取廚餘進焚化廠處理費用，以讓業者落實廚餘送焚化處理，嚴禁餵豬與亂倒。（彰化環保局提供）

    廚餘禁餵豬還是要做回收，回收後的熟廚餘，由公所清潔隊載運溪州焚化廠焚化處理。（記者張聰秋攝）

    廚餘禁餵豬還是要做回收，回收後的熟廚餘，由公所清潔隊載運溪州焚化廠焚化處理。（記者張聰秋攝）

